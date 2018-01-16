شهد مستشفى قصر البخاري جنوب المدية حالة استنفار قصوى عقب وفاة طفلة في التاسعة من العمر بالانفلونزا، وتدعى المتوفاة "ص. نور الهدى" وهي تلميذة بالصف الثالث بإبتدائية بن يلس بذات المدينة، وذلك بعد بقائها تحت العناية المركزّة منذ الأربعاء الفارط.
وحسب مصادر طبية فإنّ نور الهدى كانت تعاني من نقص في المناعة نتيجة إصابتها بمرض مزمن، وهو ما جعلها لا تقوى على مقاومة الأنفلونزا التي أصابتها.
وتعتبر هذه الوفاة الثانية بمستشفى قصر البخاري في غضون أسبوع، بعد وفاة سيدة في الخامسة والأربعين من العمر بأنفلونزا موسمية حادة. وإن لم تؤكّد الجهات الرسمية هذه الحالة بعد.
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الأنفلونزا تقتل طفلة بالمدية
ب. عبد الرّحيم
شهد مستشفى قصر البخاري جنوب المدية حالة استنفار قصوى عقب وفاة طفلة في التاسعة من العمر بالانفلونزا، وتدعى المتوفاة "ص. نور الهدى" وهي تلميذة بالصف الثالث بإبتدائية بن يلس بذات المدينة، وذلك بعد بقائها تحت العناية المركزّة منذ الأربعاء الفارط.
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وحسب مصادر طبية فإنّ نور الهدى كانت تعاني من نقص في المناعة نتيجة إصابتها بمرض مزمن، وهو ما جعلها لا تقوى على مقاومة الأنفلونزا التي أصابتها.
وتعتبر هذه الوفاة الثانية بمستشفى قصر البخاري في غضون أسبوع، بعد وفاة سيدة في الخامسة والأربعين من العمر بأنفلونزا موسمية حادة. وإن لم تؤكّد الجهات الرسمية هذه الحالة بعد.