وزير المجاهدين يكشف: الجزائر تسلّم ماكرون اقتراحات جديدة لتعويض ضحايا التفجيرات النووية

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، عن اقتراحات جديدة ستسلمها الجزائر للجانب الفرنسي تتعلق بملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر.

وقال زيتوني، الأحد، في تصريح للصحافة على هامش انعقاد ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لإضراب الثمانية أيام التاريخي، بالجزائر العاصمة، إنه سيتم تحضير اجتماع للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، والتي سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي.

وأوضح الوزير في سياق التعويضات أنها تمس الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية، بالإضافة إلى المحيط الذي يفوق 100 كلم مربع من الأراضي.

وصرح زيتوني، عقب حديث رئيس المتحف الفرنسي للتاريخ الطبيعي الذي أكد استعداد فرنسا لمرافقة عملية إعادة 41 جمجمة لشهداء المقاومة إلى الجزائر، أنه سيكون هناك بحث مع الجانب الفرنسي في هذا الملف.