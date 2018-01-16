ميهوبي يصرح من معرض القاهرة للكتاب الربيع العربي كذبة.. تجاوزنا الأزمة الكروية وسنشجع مصر في المونديال

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن الربيع العربي مجرد كذبة، واستشهد بتجربة الجزائر المريرة مع الإرهاب لعشرية من الزمن، معرجا على جملة الدروس المستخلصة والتي تم الاستناد إليها في التأسيس الاجتماعي والثقافي والمؤسساتي وفي مقدمتها وحدة الوطن وثوابت الهوية.

وأضاف في نفس السياق –حسب ما نقلته الصحف المصرية - "الإرهاب ليس أعمى، لكن له عينيين يقوم بالتدبير والتفكير لكي يهدد استقرار وأمن الشعوب، فالإرهابيون هم أعداء الدين والدولة، فهم جسم غريب عن المجتمع الجزائري، يعمل على تدمير أركان دولة، لا علاقة لنا بهم.. لا يجوز التحاور مع الإرهابيين، لأن معنى التحاور يعنى اعترافا منك بوجودهم".

وأشاد مساء السبت على هامش تنشيطه لأول فعالية في إطار ملتقى الفكر بشعار معرض القاهرة للكتاب "القوى الناعمة" قائلا "القوى الناعمة لابد أن تأخذ موقعها في المجتمع وفي حياة الأمة، لا نريد أن تكون عجلة خامسة في المجتمع، فنحن نريد الحرية فهذه مسألة أساسية فقد كتبت كتابًا بعنوان لا "إكراه في الحرية"، فالحرية هي المسؤولية وسقف المسؤولية هو الأخلاق".

وفرض الحديث عن الأزمة الكروية بين البلدين سنة 2009 نفسه خلال الندوة، فعلق ميهوبي "تلك الامتحانات تمر بها كل الشعوب، الحمد الله إن مباراة كرة قدم كانت 90 دقيقة وليست 90 سنة، تجاوزنا هذه الواقعة، لأن العلاقة بين البلدين ليست وليدة الأمس وليست وليدة 14 نوفمبر 2009، مضيفًا أنه تمنى أن تنتهي المباراة بانتصار الفريقين، ولكن كان حظ الجزائر بأنه فاز في هذه المباراة.

وأشار ميهوبي، أن علم الجزائر سيرفع في كأس العالم 2018، لكل من مصر والدول العربية المشاركة في كأس العالم، مضيفًا أن العلاقات تمتد تاريخيًا، في كل الفترات بداية من القاهرة وشوارعها وعلماء الجزائر الذين تخرجوا من الأزهر، وعندما أمدت الجزائر مصر بالسلاح في حرب أكتوبر 1973.