بعد تساقط أمطار غزيرة الفيضانات تغمر مساكن وتغلق عدّة طرقات بوهران

خلفت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في وهران، السبت، فيضانات معتبرة على مستوى عدد من البلديات والأحياء، أين غمرت المياه عددا من المساكن مخلفة أضرارا معتبره تسبب في غلق الطرقات.

شهدت عاصمة الغرب تساقطات معتبرة طول نهار السبت وإلى غاية ليله الأحد، أين تسببت الفيضانات في إغراق أحياء وبلديات وبعض المؤسسات التربوية، وخلفت أضرارا معتبره، حيث غمرت مياه الأمطار عددا من المساكن وتسببت في إتلاف الأثاث، كما جعلت العائلات تقضي ليلة بيضاء، ومن أكثر الأحياء تضررا، حاسي عامر وحاسي بونيف وسيدي البشير شرق الولاية، كما تسببت الأمطار في قطع الطرقات وتجمع الأوحال والبرك ما أدى إلى ازدحام مروري شديد وصعوبة التنقل، السيناريو نفسه تم تسجيله على مستوى بلدية وهران أين تسببت الفيضانات في غلق طرقات ومسالك خصوصا على مستوى محاور الدوران، إذ ارتفع منسوب المياه وتسبب في عرقلة حركة المرور ولحسن الحظّ أنّ ذلك تزامن مع الفترة المسائية أين يقّل عدد المركبات، الأمر نفسه حدث في بلديه عين الترك أين تجمعت كميات من المياه على مستوى الطرقات والأحياء السكنية خصوصا المجمعات التي تنعدم فيها التهيئة والسكنات الفوضوية وتلك المتواجدة قرب الوديان.

من جانب آخر، قضت العائلات المقيمة في البنايات الهشة، ليلة سوداء خوفا من حدوث انهيارات بسبب تواصل تساقط الأمطار، وتم تسجيل عدّة تدخلات لمصالح الحماية المدنية على مستوى عدد النقاط السوداء، أين تم ضخ المياه المتجمعة، وتسهيل حركة المرور، ويشار إلى أن كمية الأمطار المتساقطة بلغت 30 ملمترا.