أعلن حزب النور المصري تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية. والسيسي هو المرشح الوحيد حاليا للانتخابات المقرر إجراء دورتها الأولى على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس المقبل.
وقال رئيس الحزب يونس مخيون في مؤتمر صحافي بمقر الحزب بالقاهرة "يعلن حزب النور تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية".
واعتبر مخيون أن السيسي هو "أقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة" خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا خصوصا إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الإرهاب و"ترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة".
ويأتي تأييد حزب النور للسيسي غداة إعلان حزب الوفد عدم خوض انتخابات الرئاسة وتأييده للسيسي.
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سلفيو مصر يعلنون دعم ترشح السيسي
وكالات
أعلن حزب النور المصري تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية. والسيسي هو المرشح الوحيد حاليا للانتخابات المقرر إجراء دورتها الأولى على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس المقبل.
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وقال رئيس الحزب يونس مخيون في مؤتمر صحافي بمقر الحزب بالقاهرة "يعلن حزب النور تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية".
واعتبر مخيون أن السيسي هو "أقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة" خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا خصوصا إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الإرهاب و"ترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة".
ويأتي تأييد حزب النور للسيسي غداة إعلان حزب الوفد عدم خوض انتخابات الرئاسة وتأييده للسيسي.