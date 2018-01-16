كشفت الممثلة الشابة سارة لعلامة عن تحضيرها للمشاركة في مسلسل تلفزيوني سيعرض خلال شهر رمضان الكريم هذا الصيف في أول تعامل لها مع التلفزيونات، خاصة بعد أن عرفها الجمهور في أعمال درامية بثت على قنوات التلفزيون الجزائري.
خلال نزولها ضيفة في أول عدد من برنامج "في الواب مع فرح ياسمين على اليوتيوب "، أوضحت سارة لعلامة حقيقة تلقيبها بـ"ساندريلا الشاشة": "الصحافة هي التي منحتني هذا اللقب .. عندما نقول ساندريلا لا نعني أني فائقة الجمال بل بحضوري وبنوعية المسلسلات والشخصيات التي جسدتها، وكانت كلها أدوار بطولة التي جعلتني أكسب جمهورا كبيرا في فترة قصيرة".
وفي تعليقها عن اتهامها بدخولها عالم التمثيل بالواسطة بحكم أنها مقيمة بفرنسا أكدت لعلامة :"لم أدخل التمثيل بالمعريفة، درست المسرح وعملت فيه كثيرا منذ صغري، حيث طورت موهبتي، ولعلمك شاركت لأول مرة في مسلسل وعمري لا يتجاوز 19 سنة، وكان الأمر صدفة، حيث شاهد أحد المنتجين صوري في الفايسبوك، فطالبني بإرسالها من أجل اجتياز كاستينغ، وتم قبولي للمشاركة في مسلسل "أسرار الماضي" في دور نورهان الذي حققت فيه نجاحا خلال انطلاقتي الأولى ومهّد لي الطريق لمواصلة المشوار".
من جهة ثانية، نفت بطلة فيلم "عبد الحميد بن باديس"، مقاطعتها العمل مع القنوات الخاصة، مشيرة في هذا الشأن: "بالعكس تم استضافتي في العديد من برامجها وتحدثت خلالها عن مشواري الفني الصغير، وجديدي بالمناسبة سأشارك في عمل تلفزيوني سيعرض على قناة خاصة في رمضان (في إشارة لقناة الشروق تي في دون أن تسميها، وهو الخبر الذي سنعود إليه لاحقا وبالتفصيل)، أؤكد مرة ثانية أنه في حال عرضت علي التلفزيونات المشاركة في مسلسلات تلائمني سأقبل ليس لدي مانع".
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الفنانة الواعدة "سارة لعلامة" ترد على منتقديها:
لم أدخل التمثيل بـ"المعريفة".. ولهذا أنا "ساندريلا الشاشة"!؟
حسام. ف
صحافي بجريدة الشروق اليومي
كشفت الممثلة الشابة سارة لعلامة عن تحضيرها للمشاركة في مسلسل تلفزيوني سيعرض خلال شهر رمضان الكريم هذا الصيف في أول تعامل لها مع التلفزيونات، خاصة بعد أن عرفها الجمهور في أعمال درامية بثت على قنوات التلفزيون الجزائري.
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خلال نزولها ضيفة في أول عدد من برنامج "في الواب مع فرح ياسمين على اليوتيوب "، أوضحت سارة لعلامة حقيقة تلقيبها بـ"ساندريلا الشاشة": "الصحافة هي التي منحتني هذا اللقب .. عندما نقول ساندريلا لا نعني أني فائقة الجمال بل بحضوري وبنوعية المسلسلات والشخصيات التي جسدتها، وكانت كلها أدوار بطولة التي جعلتني أكسب جمهورا كبيرا في فترة قصيرة".
وفي تعليقها عن اتهامها بدخولها عالم التمثيل بالواسطة بحكم أنها مقيمة بفرنسا أكدت لعلامة :"لم أدخل التمثيل بالمعريفة، درست المسرح وعملت فيه كثيرا منذ صغري، حيث طورت موهبتي، ولعلمك شاركت لأول مرة في مسلسل وعمري لا يتجاوز 19 سنة، وكان الأمر صدفة، حيث شاهد أحد المنتجين صوري في الفايسبوك، فطالبني بإرسالها من أجل اجتياز كاستينغ، وتم قبولي للمشاركة في مسلسل "أسرار الماضي" في دور نورهان الذي حققت فيه نجاحا خلال انطلاقتي الأولى ومهّد لي الطريق لمواصلة المشوار".
من جهة ثانية، نفت بطلة فيلم "عبد الحميد بن باديس"، مقاطعتها العمل مع القنوات الخاصة، مشيرة في هذا الشأن: "بالعكس تم استضافتي في العديد من برامجها وتحدثت خلالها عن مشواري الفني الصغير، وجديدي بالمناسبة سأشارك في عمل تلفزيوني سيعرض على قناة خاصة في رمضان (في إشارة لقناة الشروق تي في دون أن تسميها، وهو الخبر الذي سنعود إليه لاحقا وبالتفصيل)، أؤكد مرة ثانية أنه في حال عرضت علي التلفزيونات المشاركة في مسلسلات تلائمني سأقبل ليس لدي مانع".