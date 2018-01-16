ابن بشار ينشط بمخبرين مرموقين في فرنسا وأمريكا وزارة الصحة تستعين بالبروفيسور شبلون لإحياء مركز "البريماتولوجي"

قال ابن ولاية بشار البروفيسور الجزائري في علم الفيروسات والتلقيح بمخبر غرونوبل الفرنسية وكنساس سيتي الأمريكية شبلون يحيى، السبت: "إنّ حضوري للجزائر جاء بدعوة من وزير الصحة من أجل الاستعانة بي في معهد باستور لإنتاج اللقاحات، وكذا إحياء مركز "البريماتولوجي" الذي تتواجد به قرود تستعمل في تطوير البحث والتجارب"؛ وهو المركز الذي أنجزته فرنسا بالجزائر وغير موجود بالدول الأوربية.

وكشف البروفيسور شبلون على هامش تكريمه من طرف السلطات المحلية ببشار خلال مشاركته بالملتقى الاقتصادي الذي احتضنته الجامعة، أنّه سيضطر للاستعانة بدكاترة جزائريين، وآخرين من أمريكا وأوربا بالنظر للنتائج المرجوة منه، والتي ستسمح باستقطاب دول الضفة الأخرى نحو الجزائر كما سيعطي، إضافة من حيث التكوين في هذا المجال للباحثين الشباب.

وكان ابن حي الدبدابة ببشار قد حضر الملتقى الاقتصادي الذي نظمه إتحاد التجار والحرفيين ببشاروعرف مشاركة العديد من الدكاترة في مجال الاقتصاد والبحث في الأعشاب الطبية. وفي هذا المجال قال الدكتور علالي مختار من كلية الاقتصاد بجامعة بشار، بأن الهدف من هذا الملتقى الذي جاء تحت عنوان البحث عن بدائل للمحروقات هو توجيه نظرة الدولة حول مناطق الجنوب التي تزخر بثروات طبيعية وحيوانية وسياحية قادرة على أن تكون بديلا للريع البترولي، فضلا عن الأعشاب الطبية التي يزخر بها الجنوب وبالأخص منطقة الساورة والتي من شانها أن تعطي دفعا قويا في الإنتاج المحلي على مستوى مؤسسة "صيدال" مع إمكانية تسويقها للخارج.