شن مسلحون قبل فجر الاثنين هجوما على أكاديمية مارشال فهيم العسكرية في كابول حيث يتم تدريب الضباط من ذوي الرتب العالية، كما أكد مراسل فرانس24 محب الله شريف، مشيرا إلى سقوط قتيل وإصابة ثلاثة جنود بجروح.
وسرعان ما تبنى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" هذا الهجوم الأخير ضمن سلسلة من أعمال العنف المستمرة التي تضرب العاصمة الأفغانية.
كما أشارت المصادر الأمنية الأفغانية إلى أن بعض المهاجمين قد قتلوا،مضيفة أنهم فشلوا في اقتحام الأكاديمية ودخولها،وأضاف المتحدث باسم شرطة كابول بصير مجاهد أنه حدث إطلاق رصاص وصواريخ ثم نيران أسلحة آلية وقذائف مضادة للدروع (آر بي جي)،لكن الآن "ساد الهدوء".
وقال شهود عيان أنهم سمعوا عدة أصوات انفجارات وإطلاق رصاص حوالى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش.
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هجوم على أكاديمية عسكرية في كابول
أ ف ب
شن مسلحون قبل فجر الاثنين هجوما على أكاديمية مارشال فهيم العسكرية في كابول حيث يتم تدريب الضباط من ذوي الرتب العالية، كما أكد مراسل فرانس24 محب الله شريف، مشيرا إلى سقوط قتيل وإصابة ثلاثة جنود بجروح.
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وسرعان ما تبنى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" هذا الهجوم الأخير ضمن سلسلة من أعمال العنف المستمرة التي تضرب العاصمة الأفغانية.
كما أشارت المصادر الأمنية الأفغانية إلى أن بعض المهاجمين قد قتلوا،مضيفة أنهم فشلوا في اقتحام الأكاديمية ودخولها،وأضاف المتحدث باسم شرطة كابول بصير مجاهد أنه حدث إطلاق رصاص وصواريخ ثم نيران أسلحة آلية وقذائف مضادة للدروع (آر بي جي)،لكن الآن "ساد الهدوء".
وقال شهود عيان أنهم سمعوا عدة أصوات انفجارات وإطلاق رصاص حوالى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش.