دعا إلى تسليم المشاريع في وقتها بدوي: الدولة مستعدة لمرافقة البلديات لخلق مشاريع استثمارية

أكد، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، استعداد الدولة التام لتشجيع ومرافقة البلديات، من أجل خلق مشاريع استثمارية من شأنها استقطاب اليد العاملة، وتوفير مناصب الشغل لأبنائها، على غرار تلك المرتبطة بإنشاء مناطق النشاط التجاري والصناعي، ونفس الشأن بالنسبة لخلق المستثمرات الفلاحية.

وألح الوزير خلال معاينته، الإثنين، أشغال تهيئة المنطقة الصناعية ببلدية " فناية" في زيارة تقوده إلى بجاية لمدة يومين، على ضرورة استكمال أشغال التهيئة في آجالها المحددة بشكل يسمح للمستثمرين بإطلاق مشاريعهم، في الوقت الذي شدد فيه اللهجة على المستثمرين بضرورة استغلال هذه الأوعية العقارية وفقا لإطارها القانوني مع ضرورة عدم تحويلها لأغراض أخرى.

وقام وزير الداخلية في المحطة الأولى من زيارته بوضع حجر أساس لإنجاز 4200 وحدة سكنية بصيغة "عدل"، على مستوى القطب الحضري الجديد بمنطقة "إغزر ازريف" ببلدية "وادي غير"، وهو المشروع المنتظر استكماله في آفاق 2020، حيث عبر بالموقع عن ارتياحه لوتيرة الأشغال الجارية بالنسبة لكل الصيغ السكنية.

كما قدم بدوي وعودا بالتدخل لدى مصالح الحكومة من أجل توفير غلاف مالي بقيمة 17 مليار دينار من أجل إنجاز أشغال التهيئة الخاصة بالموقع، خاصة وأنه ينتظر على مستوى هذا القطب توزيع 1000 وحدة سكنية من صيغة عدل، كما أكد الوزير تدخله من أجل منح برنامج خاص من السكن الريفي لفائدة الولاية، ما يؤكد - حسبه - حرص الدولة على دعم كل المشاريع السكنية.