حول احتجاج متقاعدين ومشطوبين.. وزارة الدفاع: أشخاص ينسبون أنفسهم لمستخدمي الجيش ويحاولون بث المغالطات

أكدت القيادة العليا للجيش الوطني، أن بعض الأطراف التي تدعي انتسابها لمختلف فئات مستخدمي الجيش الوطني الشعبي يحاولون بكل الطرق استغلال الوضع وبث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام.

وشددت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، الإثنين، على أن من ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، انتهجوا – للتعبير عن مطالبهم - سلوكات غير قانونية، محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها تسلمت "الشروق" نسخة منه، إن متقاعدين من الجيش يقدمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم.

وفي هذا الصدد، فإن وزارة الدفاع، يضيف البيان" تحرص على تقديم التوضيحات التالية: "إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013، واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة، كما تم تسجيل وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية".

في حين - يضيف البيان - أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية، وأشار البيان إلى انخراط بعض الأقلام التي تدعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي مُحاوِلة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية.

وعليه فإن وزارة الدفاع الوطني تحرص على التذكير بأن مصالحها ومكاتبها المختصة، وإضافة لما تم تحقيقه إلى حد الآن، تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته، وهذا وفقا للأطر والقوانين المعمول بها قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية.

كما تدعو إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، التي تبقى الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.