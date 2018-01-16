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السفير الفرنسي غزافيي دريونكور:
الجماجم ستسلم بعد مصادقة البرلمان على القرار
أعلن السفير الفرنسي غزافيي دريونكور، الاثنين، أن تسليم جماجم شهداء المقاومة للجزائر سيكون بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون بشأنها يتم إعداده.
ورد دريونكور في حوار مع قناة "الشروق نيوز" على سؤال بشأن الملف بالقول "الرئيس إيمانويل ماكرون أتخد قرار تسليم الجماجم علنا ومع السلطات وسيكون هناك مشروع قانون حولها يعرض للتصويت في البرلمان لإخراجها من متحف الإنسان قبل تسليمها للجزائر".
ولم يقدم الدبلوماسي الفرنسي تفاصيل حول موعد عرض القانون واكتفى بالقول "القرار اتخذ ووضع حيز التطبيق".
وعن سؤال بخصوص مدى التزام ماكرون بتصريحاته حول الاستعمار خلال زيارته إلى الجزائر كمرشح أكد "المرشح ماكرون استعمل عبارة الاستعمار جريمة ضد الإنسانية في فيفري 2017، وهو لم يعدها حرفيا لما جاء في زيارة كرئيس الجمهورية في ديسمبر، لكنه قال كلمات قوية لأنه صرح أنا ماكرون نفسه الذي جاء في شهر فيفري كمرشح ولم أغير شخصيتي"
وحسبه فماكرون "قال لرئيس الجمهورية الجزائرية وعلنا: لقد قلت كلمات أتحملها رغم أنها سببت لي مصاعب".
ووفق درينوكور "الرئيس ماكرون مثل جيله له نظرة غير معقدة تجاه الاستعمار، وهو يتحمل ما قاله شهر فيفري وقد قام بمبادرات مهمة حول الجماجم والأرشيف وخطاب فيفري مازال قائما والرئيس أعطى تعليمات حول عدة ملفات" تخص الذاكرة.
https://www.youtube.com/watch?v=mkxcfv4HMig&t=613s
سراب - الجزائر2018/01/29 على 20:541
هذا هو الوجه الحقيقي لفرنسا التي يتبهى بها ابناء الزواف و الحركة