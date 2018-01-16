إجلاء فتاتين متقدمتين في لعبة الحوت الأزرق إلى المستشفى بالبويرة

علمت "الشروق" من مصادر محلية ببلدية ديرة اقصى جنوب البويرة بتحويل فتاتين تدرسان بمتوسطة هواري بومدين وسط المدينة إلى مستشفى سور الغزلان قصد إخضاعهما لمراقبة طبية ونفسية إثر اكتشاف تقدمهما في لعبة الحوت الأزرق الخطيرة من طرف إحدى مدرساتهما.

وبحسب تلك المصادر فإن الفتاتين كانتا تدخلان اللعبة منذ مدة خفية رغم الأخطار المحدقة بهما وما ينشر من أخبار انتحار الكثيرين من ممارسيها، إلا أن تفطن أستاذة لهما حال دون أن تستمرا في ولوج اللعبة، حيث اكتشفت رسمهما لرمز الحوت على ذراعيهما، الأمر الذي دفعها إلى إبلاغ مدير المتوسطة ثم أوليائهما، حيث تم نقلهما من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى قصد معاينتهما من طرف أطباء ومختصين نفسانيين.