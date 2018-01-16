علمت "الشروق" من مصادر محلية ببلدية ديرة اقصى جنوب البويرة بتحويل فتاتين تدرسان بمتوسطة هواري بومدين وسط المدينة إلى مستشفى سور الغزلان قصد إخضاعهما لمراقبة طبية ونفسية إثر اكتشاف تقدمهما في لعبة الحوت الأزرق الخطيرة من طرف إحدى مدرساتهما.
وبحسب تلك المصادر فإن الفتاتين كانتا تدخلان اللعبة منذ مدة خفية رغم الأخطار المحدقة بهما وما ينشر من أخبار انتحار الكثيرين من ممارسيها، إلا أن تفطن أستاذة لهما حال دون أن تستمرا في ولوج اللعبة، حيث اكتشفت رسمهما لرمز الحوت على ذراعيهما، الأمر الذي دفعها إلى إبلاغ مدير المتوسطة ثم أوليائهما، حيث تم نقلهما من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى قصد معاينتهما من طرف أطباء ومختصين نفسانيين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1الإطاحة بعصابة "الحاج" التي أغرقت العاصمة بالكوكايين
2هكذا سلبت عصابة دولية أموال الجزائريين بالفايسبوك
3مؤسسات نفطية تلجأ لإجراءات التوظيف المباشر بحاسي مسعود
4كنوز أثرية رومانية وأمازيغية عرضة للإندثار بخنشلة
5هكذا اختطفت عصابة فتاة وخبأتها داخل صندوق سيارة في مستغانم!
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
الأستاذ جيرار ترونيل : المناضل الطيّب
التهامي مجوري
أضواء على كتب السنة 1/2
محمد الهادي الحسني
"They are not my poors"
جمال لعلامي
جيل "أبو طبّة" وجيل "الواي واي"!
صالح عوض
لماذا لا نكرههم؟!
عثمان سعدي
المجاهد الكبير الوردي قتّال يغادر دنيانا
عمار يزلي
حقنا للاحتقان
جمال لعلامي
أوقفوا التغبية!
محمد حمادي
"سيمفونية" الموت!
حبيب راشدين
نحو نظام ليبرالي هجين
الفيديو
أنجلينا جولي تصطحب ابنتيها للأردن للقاء اللاجئين السوريين
هل تجاوز الإيراني أمير الموسوي حدوده الدبلوماسية في الجزائر؟!
ما هو الثمن الذي اشترى به الوليد بن طلال حريته؟!
الخطوط الجوية الجزائرية.. أزمات لا تنتهي!
مقتل ملكة جمال سابقة رميًا بالرصاص في وضح النهار
رد فعل أم وطفليها لحظة صعود سيارة الرصيف بالسعودية
إرهاب الطرقات في الجزائر.. مجزرة أخرى!
رئاسيات مصر.. كل الطرق تؤدي إلى السيسي..!
فضيحة ترميم القصبة برواية مهندس ألماني!
حرب زطشي مع قرباج.. لمصلحة من وضد من؟
إجلاء فتاتين متقدمتين في لعبة الحوت الأزرق إلى المستشفى بالبويرة
أحسن حراش
علمت "الشروق" من مصادر محلية ببلدية ديرة اقصى جنوب البويرة بتحويل فتاتين تدرسان بمتوسطة هواري بومدين وسط المدينة إلى مستشفى سور الغزلان قصد إخضاعهما لمراقبة طبية ونفسية إثر اكتشاف تقدمهما في لعبة الحوت الأزرق الخطيرة من طرف إحدى مدرساتهما.
تغطيات ذات صلة
إجلاء فتاتين متقدمتين في لعبة الحوت الأزرق إلى المستشفى بالبويرة
وفاة امرأة متأثرة بمضاعفات الأنفلونزا بمستشفى برج بوعريريج
الإطاحة بعصابة "الحاج" التي أغرقت العاصمة بالكوكايين
3 طلبة عرضوا أدوات تجسس للبيع عبر الإنترنت!
انتحار تلميذ شنقا بحزام رياضي في ظروف غامضة بسكيكدة
وبحسب تلك المصادر فإن الفتاتين كانتا تدخلان اللعبة منذ مدة خفية رغم الأخطار المحدقة بهما وما ينشر من أخبار انتحار الكثيرين من ممارسيها، إلا أن تفطن أستاذة لهما حال دون أن تستمرا في ولوج اللعبة، حيث اكتشفت رسمهما لرمز الحوت على ذراعيهما، الأمر الذي دفعها إلى إبلاغ مدير المتوسطة ثم أوليائهما، حيث تم نقلهما من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى قصد معاينتهما من طرف أطباء ومختصين نفسانيين.