افتتاحية مجلة الجيش: الجزائر أضحت مثالا للأمن والاستقرار

أكدت مجلة الجيش في افتتاحية أول أعدادها لعام 2018، ان الجزائر أضحت مثالا للأمن والاستقرار رغم كل محاولات جرها إلى مستنقع اللاأمن.

وجاء في المجلة "اليوم وقد أضحى بلدنا مثالا للأمن والاستقرار رغم كل المحاولات اليائسة لجره إلى مستنقع للاأمن، بفضل وعي الشعب بكل فئاته وشرائحه وثقته في جيشه الجمهوري الوطني، والذي كان دوما في الطليعة".

وأضافت أن "الجيش الوطني الشعبي يمضي في طريقه نحو امتلاك المزيد من القوة، التي بها تحفظ هيبة الجزائر وتصان سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية، بفضل استقرائه الرصين والعقلاني لخلفيات التحديات الراهنة، ودرايته التامة بأبعاد الرهانات المستقبلية، والوقوف بالمرصاد في وجه المؤامرات وإفشال مساعيها".