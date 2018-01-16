اتهمت الفنانة كنزة مرسلي بعض الجهات دون أن تسميها بالبحث عن أيّ خطأ أو تصريح لها من أجل إعادة تأويله بشكل سلبي متعمد، وقالت إن جميع من اتهمها بالتخلي عن وطنيتها حين تحدثت باللهجة المصرية في إذاعة استضافتها بالقاهرة أنهم "لا يمثلون الجمهور الجزائري برمته بل حفنة من أعداء النجاح ليس إلا"!!
كنزة مرسلي التي لا تؤمن بـ"الوطنية الزائفة" حسب تعبيرها، نزلت ضيفة على برنامج "صباح الشروق"، الإثنين، وقالت إنها لم تعد تهتم للهجوم الذي تتعرض له "بسبب أو بدونه" فهم "يبحثون دوما عن أي خطأ من أجل تشويه سمعتي رغم أن الجميع يدرك مدى تمثيلي للجزائر"، مضيفة :"لقد كنت ألبس الثياب التقليدية الجزائرية وأتحدث دوما بلهجتي منذ شاركت في برنامج ستار أكاديمي، كما أنني قمت بالأمر ذاته في عدة حفلات ولا أحد اهتم أو قال إنني سوبر جزائرية، أما الآن فالكل يبحث عن أي خطأ من أجل تأويله ضدي"!!
وعن كلامها باللهجة المصرية، ردت صاحبة أغنية "ملكة سبأ" إنها تعتبر الأمر مصدر قوة، فـ"أن تتقن اللهجة المصرية في بيت المصريين أمر جيد، ويحسب لك لا ضدك، كما أنه لا علاقة له بالوطنية أو بالانتماء"!!
وعادت خريجة برنامج "ستار أكاديمي" لتتحدث عن أغنيتها الجديدة "ملكة سبأ" التي قالت إنها صورتها في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد المعروف بأنه أخرج العديد من "الفيديو كليبات" لأكبر نجوم ونجمات العالم العربي، وعن كواليس التصوير قالت كنزة:"لقد كنت سعيدة بالتعامل مع فادي حداد فأنا أعرفه منذ كنت في ستار أكاديمي، وهذه المرة الأولى التي أظهر فيها معه على الشاشة، بصورة جميلة وحقيقية".
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كنزة مرسلي تعرض جديدها "ملكة سبأ" وتكشف عبر "صباح الشروق":
أنا أكثر من مثّل الجزائر مؤخرا.. ومن ينتقدونني يزعجهم نجاحي!
يوسف. أ
اتهمت الفنانة كنزة مرسلي بعض الجهات دون أن تسميها بالبحث عن أيّ خطأ أو تصريح لها من أجل إعادة تأويله بشكل سلبي متعمد، وقالت إن جميع من اتهمها بالتخلي عن وطنيتها حين تحدثت باللهجة المصرية في إذاعة استضافتها بالقاهرة أنهم "لا يمثلون الجمهور الجزائري برمته بل حفنة من أعداء النجاح ليس إلا"!!
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كنزة مرسلي التي لا تؤمن بـ"الوطنية الزائفة" حسب تعبيرها، نزلت ضيفة على برنامج "صباح الشروق"، الإثنين، وقالت إنها لم تعد تهتم للهجوم الذي تتعرض له "بسبب أو بدونه" فهم "يبحثون دوما عن أي خطأ من أجل تشويه سمعتي رغم أن الجميع يدرك مدى تمثيلي للجزائر"، مضيفة :"لقد كنت ألبس الثياب التقليدية الجزائرية وأتحدث دوما بلهجتي منذ شاركت في برنامج ستار أكاديمي، كما أنني قمت بالأمر ذاته في عدة حفلات ولا أحد اهتم أو قال إنني سوبر جزائرية، أما الآن فالكل يبحث عن أي خطأ من أجل تأويله ضدي"!!
وعن كلامها باللهجة المصرية، ردت صاحبة أغنية "ملكة سبأ" إنها تعتبر الأمر مصدر قوة، فـ"أن تتقن اللهجة المصرية في بيت المصريين أمر جيد، ويحسب لك لا ضدك، كما أنه لا علاقة له بالوطنية أو بالانتماء"!!
وعادت خريجة برنامج "ستار أكاديمي" لتتحدث عن أغنيتها الجديدة "ملكة سبأ" التي قالت إنها صورتها في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد المعروف بأنه أخرج العديد من "الفيديو كليبات" لأكبر نجوم ونجمات العالم العربي، وعن كواليس التصوير قالت كنزة:"لقد كنت سعيدة بالتعامل مع فادي حداد فأنا أعرفه منذ كنت في ستار أكاديمي، وهذه المرة الأولى التي أظهر فيها معه على الشاشة، بصورة جميلة وحقيقية".