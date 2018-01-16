احتج، ممثلو العائلات المقصية من عملية ترحيل قاطنو حي "غريغوري" بالقبة، الإثنين، أمام مديرية السكن لولاية الجزائر، وطالبوا وزير السكن ووالي العاصمة، بفتح تحقيق حول ما أسموه بتشريد عائلات بأكملها دون أي حجج قانونية، على اعتبار أن ملفاتهم استوفت جميع شروط الاستفادة من مسكن لائق.
العائلات المقصية من عملية ترحيل جوان 2016، وعددها حوالي 55 عائلة، لم تتلق إلى غاية الآن الرد على الطعون التي أودعوها على مستوى الدائرة الإدارية، وطالبوا المسؤول الأول على قطاع السكن الوزير عبد الوحيد تمار، بضرورة التدخل لدراسة ملفات العائلات المقصية والتي لم تجد ملجأ تأوي إليه، منذ طردها من حي "غريغوري".
وذكر المعنيون في تصريحات لـ"الشروق" أن أغلب العائلات المقصية لم تفهم إلى حد الآن، سبب إقصاءها من عملية الترحيل، على اعتبار أنها استوفت جميع الشروط المنصوص عليها قانونا، حيث اعتبروا أن منطق استفادة شخص واحد من عائلة واحدة لا يستند إلى أي أطر قانونية.
وأوضح هؤلاء، أنهم طرقوا جميع الأبواب بما فيها مصالح البلدية، الدائرة والولاية، غير أنهم لم يجدوا أذانا صاغية، مطالبين بتوضيحات حول قضية الفصل في طعونهم، لاسيما وأنهم أبلغوا شفهيا من قبل مسؤولي الدائرة الإدارية لحسين داي، أن ملفاتهم تم الفصل بشأنها بشكل نهائي ولا وجود لمستفيدين، وعلى هذا الأساس طالبوا باطلاعهم على الأسباب التي أدت إلى رفض إعادة إدراج ملفاتهم ضمن القوائم المعنية بعملية الترحيل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1اغتيال ثامن مغترب من خنشلة بمرسيليا الفرنسية
2الإطاحة بعصابة "الحاج" التي أغرقت العاصمة بالكوكايين
3هكذا اختطفت عصابة فتاة وخبأتها داخل صندوق سيارة في مستغانم!
4هكذا سلبت عصابة دولية أموال الجزائريين بالفايسبوك
5بالوعة مهملة تقتل شابا بسيدي بلعباس والمواطنون يلومون السلطات
Français English
الرأي
سلطان بركاني
نداءات من القلب لمعالجة ظاهرة "الحرقة"
سليم قلالة
بهدوء...
جمال لعلامي
لا تغضبوا..!
صالح عوض
لا ثالث لهما
أبو بكر خالد سعد الله
الأستاذ جيرار ترونيل : المناضل الطيّب
التهامي مجوري
أضواء على كتب السنة 1/2
محمد الهادي الحسني
"They are not my poors"
جمال لعلامي
جيل "أبو طبّة" وجيل "الواي واي"!
صالح عوض
لماذا لا نكرههم؟!
عثمان سعدي
المجاهد الكبير الوردي قتّال يغادر دنيانا
الفيديو
أنجلينا جولي تصطحب ابنتيها للأردن للقاء اللاجئين السوريين
هل تجاوز الإيراني أمير الموسوي حدوده الدبلوماسية في الجزائر؟!
ما هو الثمن الذي اشترى به الوليد بن طلال حريته؟!
الخطوط الجوية الجزائرية.. أزمات لا تنتهي!
مقتل ملكة جمال سابقة رميًا بالرصاص في وضح النهار
رد فعل أم وطفليها لحظة صعود سيارة الرصيف بالسعودية
إرهاب الطرقات في الجزائر.. مجزرة أخرى!
رئاسيات مصر.. كل الطرق تؤدي إلى السيسي..!
فضيحة ترميم القصبة برواية مهندس ألماني!
حرب زطشي مع قرباج.. لمصلحة من وضد من؟
للإفراج عن قوائم الطعون التي حبست في الأدراج منذ نهاية 2016
مقصيو "غريغوري" بالقبة يحتجون ويطالبون وزير السكن بالتدخل
رضا. م
احتج، ممثلو العائلات المقصية من عملية ترحيل قاطنو حي "غريغوري" بالقبة، الإثنين، أمام مديرية السكن لولاية الجزائر، وطالبوا وزير السكن ووالي العاصمة، بفتح تحقيق حول ما أسموه بتشريد عائلات بأكملها دون أي حجج قانونية، على اعتبار أن ملفاتهم استوفت جميع شروط الاستفادة من مسكن لائق.
تغطيات ذات صلة
مقصيو "غريغوري" بالقبة يحتجون ويطالبون وزير السكن بالتدخل
عشرات العائلات تنتظر سكنات جديدة بالطيبات
زيادات غير قانونية في تسعيرة النقل بسيارات الأجرة في المسيلة
بالوعة مهملة تقتل شابا بسيدي بلعباس والمواطنون يلومون السلطات
5 سنوات لسارقي لوحة نادرة لبيعها بـ 4 ملايير
العائلات المقصية من عملية ترحيل جوان 2016، وعددها حوالي 55 عائلة، لم تتلق إلى غاية الآن الرد على الطعون التي أودعوها على مستوى الدائرة الإدارية، وطالبوا المسؤول الأول على قطاع السكن الوزير عبد الوحيد تمار، بضرورة التدخل لدراسة ملفات العائلات المقصية والتي لم تجد ملجأ تأوي إليه، منذ طردها من حي "غريغوري".
وذكر المعنيون في تصريحات لـ"الشروق" أن أغلب العائلات المقصية لم تفهم إلى حد الآن، سبب إقصاءها من عملية الترحيل، على اعتبار أنها استوفت جميع الشروط المنصوص عليها قانونا، حيث اعتبروا أن منطق استفادة شخص واحد من عائلة واحدة لا يستند إلى أي أطر قانونية.
وأوضح هؤلاء، أنهم طرقوا جميع الأبواب بما فيها مصالح البلدية، الدائرة والولاية، غير أنهم لم يجدوا أذانا صاغية، مطالبين بتوضيحات حول قضية الفصل في طعونهم، لاسيما وأنهم أبلغوا شفهيا من قبل مسؤولي الدائرة الإدارية لحسين داي، أن ملفاتهم تم الفصل بشأنها بشكل نهائي ولا وجود لمستفيدين، وعلى هذا الأساس طالبوا باطلاعهم على الأسباب التي أدت إلى رفض إعادة إدراج ملفاتهم ضمن القوائم المعنية بعملية الترحيل.