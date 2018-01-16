حمس ترد على عبد العزيز بلعيد: لست مؤهلا للحديث في التاريخ

أكدت حركة مجتمع السلم، الثلاثاء، أن حديث عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل عن وجود يد للسلطة وراء مشاركة الراحل محفوظ نحناح في "سانت ايجيديو" وانسحابه بعدها، ينم عن "حقد دفين" من شخصية غير "مؤهلة للحديث في التاريخ".

وفي حوار مع جريدة "الشروق اليومي" قدم بلعيد رواية عن مسألة انسحاب الراحل محفوظ نحناح في اجتماع سانت ايجيديو مفادها أن الأخير شارك وفق خطة مدبرة مع أطراف في السلطة ثم غادر اللقاء في إطار نفس الإتفاق.

وردت الحركة في بيان على هذه الرواية بالتأكيد على أن "تهجم عبد العزيز بلعيد على الشيخ محفوظ نحناح (..) ينم عن حقد دفين لقد دفعه هذا الحقد غير المبرر إلى تناقض كبير في تصريحاته ضد الشيخ محفوظ، من جهة يصرح بأن فكرة سانت إيجيديو كانت فكرة الشيخ محفوظ نحناح ثم يتهمه بأن انسحابه منه كان بترتيب مع جهات في السلطة".

ووفق المصدر ذاته "الشيخ محفوظ نحناح حضر الجولة الأولى من سانت إيجيديو بقرار المكتب التنفيذي الوطني وكان معه مرافقا من المكتب هو فاروق بن وارد، وقد كان حضوره يستجيب للنهج الذي كان يسير عليه وهو الحوار والحرص على اجتماع الجزائريين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف "وكان الشيخ محفوظ نحناح يريد أن يقنع المعارضة والسلطة بأن لا توافق إلا بحضور الطرفين، ولم يحضر للجولة الثانية لأنه شعر بأن رأي الدفع نحو الحوار بين جميع الأطراف لم يكن مرحبا به".

وهاجم البيان رئيس جبهة المستقبل بالتأكيد أن "السيد عبد العزيز بلعيد ليس مؤهلا للحديث عن التاريخ الذي لا يرحم، وعن المؤامرات التي تحاك في الظلام، وعن التبعية للمخابر السرية".

وحسبه "هناك جيل عريض داخل الحركة يعرف مسيرته منذ كان شابا، ويعرف قضاياه وعلاقاته وأدواره، ويعرف كيف خرج من جبهة التحرير الوطني ولماذا أسس حزبه الجديد ويعرف الدور الذي يؤديه اليوم، وبتكليف من، فالأفضل أن يبقي الستر على نفسه".