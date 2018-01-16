تم العثور على قنبلة صغيرة الحجم على مستوى شاطئ أوقاس في بجاية، الثلاثاء، من طرف بعض المواطنين الذين أخبروا عناصر الأمن.
حيث تنقلوا على جناح السرعة إلى عين المكان، وتم نقل القنبلة بحضور الشرطة العلمية، وسط حالة من الهلع في أوساط المواطنين، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق" فإن القنبلة متكونة من أربع قوارير صغيرة.
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العثور على قنبلة بشاطئ في بجاية
ع. تڤمونت
تم العثور على قنبلة صغيرة الحجم على مستوى شاطئ أوقاس في بجاية، الثلاثاء، من طرف بعض المواطنين الذين أخبروا عناصر الأمن.
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حيث تنقلوا على جناح السرعة إلى عين المكان، وتم نقل القنبلة بحضور الشرطة العلمية، وسط حالة من الهلع في أوساط المواطنين، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق" فإن القنبلة متكونة من أربع قوارير صغيرة.