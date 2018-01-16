بوتفليقة يستقبل كاتب مجلس الأمن الروسي

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، كاتب مجلس الأمن لفيدرالية روسيا نيكولاي باتروشيف الذي يقوم بزيارة للجزائر.

و حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

و شرع باتروشيف الثلاثاء في زيارة الى الجزائر تدوم يومين على راس وفد هام يضم مسؤولين سامين يمثلون مختلف المؤسسات الروسية.