بوتفليقة يستقبل كاتب مجلس الأمن الروسي

date 2018/01/30 views 364 comments 0
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icon-writer واج

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، كاتب مجلس الأمن لفيدرالية روسيا نيكولاي باتروشيف الذي يقوم بزيارة للجزائر.

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و حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي  الفريق أحمد قايد صالح ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

و شرع باتروشيف الثلاثاء في زيارة الى الجزائر تدوم يومين على  راس وفد هام يضم مسؤولين سامين يمثلون مختلف المؤسسات الروسية.

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