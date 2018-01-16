فريق البرنامج قطع 2400 كلم من العاصمة إلى "عين قزام".. "الشروق نيوز" تحقق مع سائقي الشاحنات في دورية نحو حدود النيجر

سلط برنامج "الشروق تحقق" في تحقيق استقصائي الضوء على فئة الناقلين للوزن الثقيل وبالتحديد أصحاب الشاحنات، حيث قطع فريق العمل مسافة 2400 كلم من الجزائر العاصمة إلى عين قزام على الحدود الجنوبية مع دولة النيجر.

رصدت كاميرا "الشروق تحقق"، ضمن تحقيق "شاحنات الحياة والموت"، تجاوزات الناقلين بما فيها السرعة المفرطة والتجاوز الخطير وكذا شرب الخمور أثناء القيادة والحمولة الزائدة وتأثيراتها على حالة الطريق والسلامة المرورية، ومن جهة أخرى رصدت معاناة الناقلين مع طريق تفتقد لأدنى شروط السلامة والأمان، خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم واحد في المقطع الرابط بين تمنراست وعين قزام.

كما نقل معد التحقيق الزميل حسان جزايري، صورا عن الأعطاب التي تتسبب فيها الطريق والصعوبات التي تواجه الناقلين في العراء لعدة أيام في سبيل فك العزلة عن عدة مناطق وتزويدها بضروريات الحياة. للتذكير فإن فريق "الشروق تحقق" قضى 15 يوما بين التلال والصحاري للبحث والتحري في الموضوع مع نقل تدخلات لخبراء في الاقتصاد كالدكتور عادل بوكروح ومحمد العزوني الخبير في أمن الطرقات، على أمل أن تلتفت السلطات المعنية لمعاناة هؤلاء الناقلين وتحسين ظروف عملهم. للإشارة يعرض برنامج "الشروق تحقق" كل إثنين على الساعة 21.15 ليلا ويعاد بثه الثلاثاء 15.00.