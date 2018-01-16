تمكنت بلدية الجزائر الوسطى خلال السنوات الأخيرة المتزامنة مع مباشرة ولاية الجزائر برنامج الترحيل، من القضاء على 90 من المائة من مشكل الأقبية والأسطح، فيما لا يزال 100 ملف ينتظر ترحيل أصحابها خلال العمليات المقبلة، كما تحصي البلدية 800 ملف للقاطنين في "الضيق"، في وقت تراهن على مشاريع الطاقة الشمسية لإنارة مقرها ووسط الأحياء.
وأكد رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش في تصريح لـ"الشروق"، أن مصالحه تحصي 100 ملف خاص بالعائلات المطرودة، تتواجد حاليا بالشوارع والفنادق، داعيا الوالي زوخ النظر في القضية، مشيرا أن البلدية تكون قد تخلصت من مشكل الأقبية والأسطح بنسبة 90 من المائة إلى غاية آخر عمليات الترحيل، ولم يتبق سوى 100 ملف يكون زوخ قد وعد البلدية بترحيلهم خلال عمليات الترحيل المقبلة، مقابل إحصاء 800 ملف للقاطنين في "الضيق".
أما بخصوص الإنارة العمومية، فكشف بطاش عن مشاريع تراهن عليها البلدية حيث يتم التحضير خلال هذه العهدة لمباشرة مشروع ربط بعض الأحياء بالطاقة الشمسية وحتى مقر البلدية ومختلف المنشآت التابعة لها قد تمتد إلى غاية الابتدائيات، وهو المشروع الذي تعوّل عليه البلدية كثيرا من أجل الدفع بالتنمية وتطوير الإنارة من تقليدية إلى أخرى أكثر أمنا ونظافة كما أنها غير قابلة للنفاد عكس الكهرباء وبالتالي التخلص من تبعات سونلغاز والديون التي تجرها إلى قطع التيار الكهربائي عن عديد البلديات العاجزة عن دفع المستحقات المطلوبة.
أما بشأن مشروع شرطة البلدية الذي لم يفعّل بعد، فأكد بطاش، أن الإجراء يمكن أن يجسد ضمن الصلاحيات الجديدة المقبلة لـ"الأميار" من أجل وضع حد لعديد التصرفات السلبية مثل الحفر من دون رخص بالأرصفة والتوقف غير القانوني للمركبات، النظافة، الإنارة العمومية وغيرها من المشاكل اليومية.
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بلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة
المراهنة على الطاقة الشمسية لإنارة الأحياء
راضية مرباح
تمكنت بلدية الجزائر الوسطى خلال السنوات الأخيرة المتزامنة مع مباشرة ولاية الجزائر برنامج الترحيل، من القضاء على 90 من المائة من مشكل الأقبية والأسطح، فيما لا يزال 100 ملف ينتظر ترحيل أصحابها خلال العمليات المقبلة، كما تحصي البلدية 800 ملف للقاطنين في "الضيق"، في وقت تراهن على مشاريع الطاقة الشمسية لإنارة مقرها ووسط الأحياء.
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وأكد رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش في تصريح لـ"الشروق"، أن مصالحه تحصي 100 ملف خاص بالعائلات المطرودة، تتواجد حاليا بالشوارع والفنادق، داعيا الوالي زوخ النظر في القضية، مشيرا أن البلدية تكون قد تخلصت من مشكل الأقبية والأسطح بنسبة 90 من المائة إلى غاية آخر عمليات الترحيل، ولم يتبق سوى 100 ملف يكون زوخ قد وعد البلدية بترحيلهم خلال عمليات الترحيل المقبلة، مقابل إحصاء 800 ملف للقاطنين في "الضيق".
أما بخصوص الإنارة العمومية، فكشف بطاش عن مشاريع تراهن عليها البلدية حيث يتم التحضير خلال هذه العهدة لمباشرة مشروع ربط بعض الأحياء بالطاقة الشمسية وحتى مقر البلدية ومختلف المنشآت التابعة لها قد تمتد إلى غاية الابتدائيات، وهو المشروع الذي تعوّل عليه البلدية كثيرا من أجل الدفع بالتنمية وتطوير الإنارة من تقليدية إلى أخرى أكثر أمنا ونظافة كما أنها غير قابلة للنفاد عكس الكهرباء وبالتالي التخلص من تبعات سونلغاز والديون التي تجرها إلى قطع التيار الكهربائي عن عديد البلديات العاجزة عن دفع المستحقات المطلوبة.
أما بشأن مشروع شرطة البلدية الذي لم يفعّل بعد، فأكد بطاش، أن الإجراء يمكن أن يجسد ضمن الصلاحيات الجديدة المقبلة لـ"الأميار" من أجل وضع حد لعديد التصرفات السلبية مثل الحفر من دون رخص بالأرصفة والتوقف غير القانوني للمركبات، النظافة، الإنارة العمومية وغيرها من المشاكل اليومية.