زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب أفغانستان

أ ف ب - الشروق أونلاين

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات، الأربعاء، شمال شرق أفغانستان، حسب ما أعلن المرصد الجيولوجي الأمريكي.

ووقع الزلزال الذي شعر به أيضاً سكان باكستان والهند، بعيد الساعة السابعة بتوقيت غرينتش على حدود أفغانستان الشمالية مع طاجاكستان، في جبال هيندو كوش على عمق 191 كلم، وفق المرصد.

وقال مسؤول محلي، إن طفلة على الأقل قضت في الزلزال وأفيد عن إصابة تسعة من أعضاء عائلتها في إقليم بلوشستان في جنوب باكستان على الحدود مع أفغانستان، بعد انهيار سقف منزلهم.

ويقع مركز الزلزال قرب ولاية جارم على بعد نحو 250 كلم من العاصمة كابول.

وفي أكتوبر 2015، وقع زلزال بقوة 7.5 درجات في المنطقة نفسها موقعاً 380 قتيلاً.