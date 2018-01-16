أقدم مكتتبو السكن الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، الأربعاء، على الاحتجاج أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة من أجل المطالبة بإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبطون فيها.
صعد مكتتبو السكن الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله رقم 35/1200 مسكن احتجاجهم وقرروا نقله إلى مقر وزارة السكن والعمران والمدينة للضغط على الوزارة الوصية من أجل إيجاد حلول للمشاكل ''القديمة الجديدة'' والتي رفعوها من قبل لمكتب الوزير، وكذا إلى المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والذي لم يف بوعوده وبقيت حبيسة أدراج مكتبه بسعيد حمدين، رغم استقباله للمحتجين وتسلمه مطالبهم كتابيا عدة مرات.
وقال المحتجون ممن التقتهم ''الشروق'' أن المطالب يمكن للوزارة تداركها في أجل أقصاه يومين فقط، كما حمل المحتجون مؤسسة سونلغاز جزءا كبيرا من المسؤولية كونها تتماطل وبدون مبررات في رفع التحفظات من جهة، وتسجيلها لتحفظات على مراحل والمعمول به أن التحفظات تسجل وتسلم دفعة واحدة، والشروع في اِستقبال التحفظات مقابل الإشعار بالاِستلام لاسيما وأن هناك تحفظات تم التبليغ عنها منذ ثمانية أشهر ولم يتم رفعها، على غرار ربط الحي بالإنترنيت، ومعالجة مشكل الكتامة ببعض الشقق، وإيجاد الطرق الكفيلة لضمان تدفق المياه للطوابق العليا، وإعادة النظر في الإنارة العمومية بالحي وتحسينها بما يضمن الرؤية اللازمة والكافية ليلا.
واستغرب المحتجون لامبالاة وزارة السكن والعمران باعتبارها الوصي الأول على القطاع والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية باِعتبارها صاحبة المشروع لعدم متابعة الحي النموذجي رقم 35 / 1200 مسكن ترقوي عمومي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله التي يُطلق عليها مشروع القرن.
وقال المحتجون إن وزير السكن عبد الوحيد طمار يعلم بالمشاكل التي يتخبطون فيها، ولكن لحد الآن لم يتم إيجاد حلول سريعة لها.
للإشارة فقد استقبل المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة كمال نصري، المحتجين، حيث وعدهم بالتكفل بمشاكلهم خلال أسبوع على أقصى تقدير، وذلك بنقل الانشغال وعرضه على المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
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مكتتبو الترقوي العمومي بسيدي عبد الله يحتجون أمام وزارة السكن
إيمان بوخليف
أقدم مكتتبو السكن الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، الأربعاء، على الاحتجاج أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة من أجل المطالبة بإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبطون فيها.
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صعد مكتتبو السكن الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله رقم 35/1200 مسكن احتجاجهم وقرروا نقله إلى مقر وزارة السكن والعمران والمدينة للضغط على الوزارة الوصية من أجل إيجاد حلول للمشاكل ''القديمة الجديدة'' والتي رفعوها من قبل لمكتب الوزير، وكذا إلى المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والذي لم يف بوعوده وبقيت حبيسة أدراج مكتبه بسعيد حمدين، رغم استقباله للمحتجين وتسلمه مطالبهم كتابيا عدة مرات.
وقال المحتجون ممن التقتهم ''الشروق'' أن المطالب يمكن للوزارة تداركها في أجل أقصاه يومين فقط، كما حمل المحتجون مؤسسة سونلغاز جزءا كبيرا من المسؤولية كونها تتماطل وبدون مبررات في رفع التحفظات من جهة، وتسجيلها لتحفظات على مراحل والمعمول به أن التحفظات تسجل وتسلم دفعة واحدة، والشروع في اِستقبال التحفظات مقابل الإشعار بالاِستلام لاسيما وأن هناك تحفظات تم التبليغ عنها منذ ثمانية أشهر ولم يتم رفعها، على غرار ربط الحي بالإنترنيت، ومعالجة مشكل الكتامة ببعض الشقق، وإيجاد الطرق الكفيلة لضمان تدفق المياه للطوابق العليا، وإعادة النظر في الإنارة العمومية بالحي وتحسينها بما يضمن الرؤية اللازمة والكافية ليلا.
واستغرب المحتجون لامبالاة وزارة السكن والعمران باعتبارها الوصي الأول على القطاع والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية باِعتبارها صاحبة المشروع لعدم متابعة الحي النموذجي رقم 35 / 1200 مسكن ترقوي عمومي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله التي يُطلق عليها مشروع القرن.
وقال المحتجون إن وزير السكن عبد الوحيد طمار يعلم بالمشاكل التي يتخبطون فيها، ولكن لحد الآن لم يتم إيجاد حلول سريعة لها.
للإشارة فقد استقبل المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة كمال نصري، المحتجين، حيث وعدهم بالتكفل بمشاكلهم خلال أسبوع على أقصى تقدير، وذلك بنقل الانشغال وعرضه على المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.