وزير خارجية بلجيكا: الجزائر بلد رائع يرفض الانفتاح

قال وزير الخارجية البلجيكي ديدي ريندرس، الأربعاء، أن الجزائر بلد بإمكانيات سياحية خيالية لكنه يفتقد لإرادة الانفتاح على الخارج مثل الجارتين تونس والمغرب.

ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن ريندرس تأكيده عقب زيارة إلى حي لقصبة أن "الجزائر لها إمكانيات سياحية كبيرة، لكن هناك إحساس بعدم وجود إرادة للانفتاح في مستوى ما هو موجود في المغرب وتونس".

وأضاف "من أجل تنويع اقتصادها فالجزائر يمكنها تثمين إمكانياتها السياحية المتنوعة، لكن لا نحس أن هناك إرادة حقيقية للانفتاح رغم أن هذا البلد خيالي".

وانتقد هذا المسؤول الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء قاعدة 49/51 التي تحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وأكد أنه رغم وجود رغبة للاستثمار من الصعب إقناع الشركات البلجيكية بذلك كون هذه القاعدة تشكل عائقا أمام ذلك.