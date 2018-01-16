استضاف البرنامج الاجتماعي "احكي حكايتك" الموسم الرابع في عدد الثلاثاء، على قناة "الشروق العامة"، الفنانة "نضال الجزائري" في حلقة حصصها الزميل يوسف نكّاع، لموضوع الخيانة الزوجية في المجتمع بعنوان "عندما قرر أهلي قتلي".
"نضال" التي تألقت مع وحش الشاشة محمد عجايمي وعرفها المشاهد في مسلسلات "البذرة"، "شفيقة، وغيرها من الأعمال الدرامية الرائدة على شاشة التلفزيون الجزائري، تحدثت عن موقفها من المواضيع الحساسة التي يتم تناولها في البرامج الاجتماعية قائلة :"أنا كإنسانة لا أستطيع أن أتصور استضافة زوج في برنامج تلفزيوني ليقول زوجتي خانتني وأريد الرجوع إليها، ما هذا؟؟ بين قوسين هذا شخص ديوث ولا يتقبله المجتمع، هناك قانون وشرع يفصل بينهما.. وعليه مواصلة حياته والعكس صحيح بالنسبة للزوجة حقيقة هذه رذيلة وابتذال وعادات دخيلة علينا لا يجب تمريرها هكذا".
وعن رأيها في الدور الذي يلعبه الشيخ شمس الدين الجزائري كمرشد اجتماعي قالت "بختة": "تربيت على الفلسفة الإسلامية في صغري، كنت أستمع كثيرا إلى المفكر الإسلامي الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، أما الشيخ شمس الدين الجزائري فلا أعرفه ولا يعنيني فكره، طريقته وحضوره في بعض البرامج غير ملائمة ليس من هب ودب يصبح رجل دين ومرشدا".
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حسام الدين. ف
صحافي بجريدة الشروق اليومي
استضاف البرنامج الاجتماعي "احكي حكايتك" الموسم الرابع في عدد الثلاثاء، على قناة "الشروق العامة"، الفنانة "نضال الجزائري" في حلقة حصصها الزميل يوسف نكّاع، لموضوع الخيانة الزوجية في المجتمع بعنوان "عندما قرر أهلي قتلي".
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"نضال" التي تألقت مع وحش الشاشة محمد عجايمي وعرفها المشاهد في مسلسلات "البذرة"، "شفيقة، وغيرها من الأعمال الدرامية الرائدة على شاشة التلفزيون الجزائري، تحدثت عن موقفها من المواضيع الحساسة التي يتم تناولها في البرامج الاجتماعية قائلة :"أنا كإنسانة لا أستطيع أن أتصور استضافة زوج في برنامج تلفزيوني ليقول زوجتي خانتني وأريد الرجوع إليها، ما هذا؟؟ بين قوسين هذا شخص ديوث ولا يتقبله المجتمع، هناك قانون وشرع يفصل بينهما.. وعليه مواصلة حياته والعكس صحيح بالنسبة للزوجة حقيقة هذه رذيلة وابتذال وعادات دخيلة علينا لا يجب تمريرها هكذا".
وعن رأيها في الدور الذي يلعبه الشيخ شمس الدين الجزائري كمرشد اجتماعي قالت "بختة": "تربيت على الفلسفة الإسلامية في صغري، كنت أستمع كثيرا إلى المفكر الإسلامي الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، أما الشيخ شمس الدين الجزائري فلا أعرفه ولا يعنيني فكره، طريقته وحضوره في بعض البرامج غير ملائمة ليس من هب ودب يصبح رجل دين ومرشدا".