تقديرا وعرفانا لمشاركته في إطلاق أوبريت "شمس العروبة"، والذي تم عرضه الشهر الماضي بمدينة رام الله الفلسطينية تحت الرعاية السامية للرئيس الفلسطيني محمد عباس، كرّمت مؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية بمكتبها في العاصمة التونسية، الفنان منير الجزائري، وذلك بتنصيبه سفيرا لسيدة الأرض.
وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور كمال الحسيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيدة الأرض"، على دور منير الجزائري في إنجاح أوبريت "شمس العروبة"، كاشفا أن الأخير لم يحصل على تصريح الدخول إلى فلسطين بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شارك خمسة فنانين فقط من مجموع 25 فنانا وفنانة.
من جانبها، ثمّنت الدكتورة نوال القطب بن صالح، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، هذا العمل الوطني والتاريخي الذي شهد مشاركة 25 فنانا من كل أقطار الوطن العربي في تسجيله بالقاهرة. أما الفنان منير الجزائري فقد شكر من جانبه المؤسسة على لمّ شمل العرب بهذا العمل، معتبرا التكريم وسام شرف على صدره، موضحا أن الجزائر على استعداد تام خلال الفترة القادمة لعرض الأوبريت على أرضها، وبأنه على تواصل مع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لترتيب ذلك .
يذكر أن الأوبريت من كلمات الشاعر الفلسطيني سامي مهنا وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي، وقد شهدت مشاركة 25 فنانا من الوطن العربي، وهي من إنتاج مؤسسة "سيدة الأرض" التي تعمل منذ عشر سنوات على اختيار شخصية العام العالمية والعربية من الذين قدموا دعما للقضية الفلسطينية كنماذج للعطاء والتميز من أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.
في سياق آخر، طرح نجم "ستار أكاديمي8" المصري كريم كامل، أغنية جديدة من كلمات وألحان الفنان منير الجزائري تحمل عنوان "مازال"، وذلك عبر قناته الخاصة على "يوتيوب". وتعد هذه الأغنية - للتذكير- هي أول عمل لكريم باللهجة الجزائرية، علما أن كريم كان من أكثر نجوم "ستار أكاديمي" في موسمه الثامن جماهيرية.
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تقديرا وعرفانا لمشاركته في إطلاق أوبريت "شمس العروبة"
الفنان منير الجزائري سفيرا لمؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية
رابح. ع
تقديرا وعرفانا لمشاركته في إطلاق أوبريت "شمس العروبة"، والذي تم عرضه الشهر الماضي بمدينة رام الله الفلسطينية تحت الرعاية السامية للرئيس الفلسطيني محمد عباس، كرّمت مؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية بمكتبها في العاصمة التونسية، الفنان منير الجزائري، وذلك بتنصيبه سفيرا لسيدة الأرض.
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وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور كمال الحسيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيدة الأرض"، على دور منير الجزائري في إنجاح أوبريت "شمس العروبة"، كاشفا أن الأخير لم يحصل على تصريح الدخول إلى فلسطين بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شارك خمسة فنانين فقط من مجموع 25 فنانا وفنانة.
من جانبها، ثمّنت الدكتورة نوال القطب بن صالح، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، هذا العمل الوطني والتاريخي الذي شهد مشاركة 25 فنانا من كل أقطار الوطن العربي في تسجيله بالقاهرة. أما الفنان منير الجزائري فقد شكر من جانبه المؤسسة على لمّ شمل العرب بهذا العمل، معتبرا التكريم وسام شرف على صدره، موضحا أن الجزائر على استعداد تام خلال الفترة القادمة لعرض الأوبريت على أرضها، وبأنه على تواصل مع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لترتيب ذلك .
يذكر أن الأوبريت من كلمات الشاعر الفلسطيني سامي مهنا وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي، وقد شهدت مشاركة 25 فنانا من الوطن العربي، وهي من إنتاج مؤسسة "سيدة الأرض" التي تعمل منذ عشر سنوات على اختيار شخصية العام العالمية والعربية من الذين قدموا دعما للقضية الفلسطينية كنماذج للعطاء والتميز من أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.
في سياق آخر، طرح نجم "ستار أكاديمي8" المصري كريم كامل، أغنية جديدة من كلمات وألحان الفنان منير الجزائري تحمل عنوان "مازال"، وذلك عبر قناته الخاصة على "يوتيوب". وتعد هذه الأغنية - للتذكير- هي أول عمل لكريم باللهجة الجزائرية، علما أن كريم كان من أكثر نجوم "ستار أكاديمي" في موسمه الثامن جماهيرية.