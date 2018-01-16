الإضراب يتواصل و"الكنابست" تؤكد عدم استلامها قرار المحكمة

تواصل نقابة "الكناباست"، إضرابها لليوم على التوالي، لعدم استجابة وزارة التربية لمطالبهم وتزعم النقابة نسبة استجابة 80 بالمائة بالطور الثانوي، في حين قدرت حسبهم نسبة التوقف عن الدراسة بالابتدائيات 30 بالمائة.

أكد، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أن الإضراب متواصل، على اعتبار أن النقابة لم تخطر ولم تبلغ بقرار المحكمة القاضي ببطلانه وعدم شرعيته.

وبخصوص تهديدات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قال المتحدث أن الأساتذة الذين استجابوا لنداء الإضراب ليسوا "قطيع غنم"، حتى تتعامل معهم بهذه الطريقة، وطالب مسؤولي القطاع بأن يتعاملوا معهم باحترام ومن الضروري الاستماع لانشغالاتهم والاستجابة لمطالبهم.

ورفض الناطق باسم "الكنابست" تحمل مسؤولية الوضعية التي ألحقها المضربين بالتلاميذ، خاصة بولايات البليدة وتيزي وزو وبجاية، التي يعاني تلاميذها من تأخر رهيب في الدروس، وفئة كبيرة منهم لم يمتحنوا في الثلاثي الأول، وألقى المتحدث بالمسؤولية على مسؤولي وزارة التربية.