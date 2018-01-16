العثور على جثة فتاة مشنوقة في "حمر العين" في تيبازة

عثر فلاح ببلدية احمر العين في ولاية تيبازة، على فتاة مشنوقة بحبل وسط الأشجار بمزرعة سويداني بوجمعة مساء الأربعاء، بينما كان يتفقد المحاصيل الزراعية قبل عودته إلى المنزل.

وأفاد مصدر بالحماية المدنية، بأن الفلاح أبلغ مصالح الدرك الوطني بوجود فتاة معلقة بحبل إلى شجرة، حيث تنقلت هذه الأخيرة مرفوقة بمصالح الحماية المدينة إلى عين المكان أين وجدوا فتاة تبلغ من العمر 18 سنة مشنوقة وسط المزرعة، حيث تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.