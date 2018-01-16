العثور على زبون مشنوقا بشرفة فندق حمام معدني بقالمة

اهتز المركب المعدني الشلالة ببلدية حمام دباغ بقالمة، صبيحة الخميس، على وقع حادثة انتحار غريبة، عندما عثر عمال الفندق على أحد الزبائن مشنوقا معلقا من رقبته بحبل في شرفة إحدى غرف الفندق بالطابق الرابع، ويتعلق الأمر بالمسمى "ع. كمال"، البالغ من العمر 52 سنة، وينحدر من بلدية برحال بولاية عنابة.

ليتم على الفور إخطار مصالح أمن دائرة حمام دباغ التي تدخل عناصرها لمعاينة مكان الحادثة وفتح تحقيق معمق بشأن خلفياتها ودوافعها، فيما تدخل عناصر الوحدة الثانوية لحمام دباغ، لنقل الجثة إلى المؤسسة الجوارية للصحة العمومية بحمام دباغ. وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات الأمنية حول الحادثة، بعد عرض الجثّة على الطبيب الشرعي، فقد رجحت بعض المصادر أن يكون المعني قد أقدم على وضع حد لحياته شنقا في شرفة الفندق.