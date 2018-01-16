اختناق أربعة أفراد بالغاز في الشلف

أصيب أربعة أفراد من عائلة واحدة في حي الكومينال ببلدية توقريت في الشلف، الخميس، باختناق بثاني أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة.

الحادث حسب مصادر "الشروق"، وقع على خلفية تجاهل أفراد العائلة اشتعال المدفأة وغرقهم في النوم، الأمر الذي تسبب لهم حالة إغماء، قبل أن يتفطن لهم الأب، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية قامت بإجلاء الضحايا على جناح السرعة للعيادة متعددة الخدمات بتوقريت.