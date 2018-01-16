انتحر، الخميس، الإبن البكر للرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو، حسب ما أفادت وسائل الاعلام الرسمية في الجزيرة الشيوعية، مشيرة إلى أن الراحل الذي كان عالما في الفيزياء النووية كان يعاني من اكتئاب شديد وقد رحل عن عمر يناهز الـ68 عاما.
وقالت صحيفة غرانما الحكومية أن "فيدل كاسترو دياز-بالارت الذي كان يتعالج على أيدي مجموعة من الأطباء على مدى أشهر عديدة بسبب اصابته باكتئاب شديد انتحر صباح اليوم".
والابن البكر للرئيس السابق معروف في الجزيرة بأسرها باسم "فيدليتو" وقد ولد من زواج أب الثورة الكوبية بميرثا دياز-بالارت وهي ابنة رجل سياسي كوبي من اربعينيات القرن الماضي. وبعد طلاقهما في 1955 خاض فيدل كاسترو وطليقته معركة قضائية حول حضانة طفلهما انتهت بفوز فيدل كاسترو بها ولكن فصولها توالت لاحقا.
ومن فصول هذه المعركة ان طليقة فيدل كاسترو اضطرت لترك البلاد والعيش في المنفى بعد انتصار الثورة الشيوعية في 1959، ولا تزال عائلتها حتى اليوم إحدى دعائم معارضة المنفى، في ميامي بفلوريدا.
وولد فيدليتو في الأول من سبتمبر 1949 ولاحقا ارسله والده الى الاتحاد السوفياتي حيث تخصص في الفيزياء النووية وهو مجال تقلد فيه مسؤوليات كبيرة بين العامين 1983 و1992 قبل أن يتم تعيينه نائبا لرئيس أكاديمية العلوم الكوبية، في منصب لم يزل يشغله إلى حين انتحاره.
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انتحار نجل الزعيم الكوبي فيدل كاسترو
أ ف ب - الشروق أونلاين
انتحر، الخميس، الإبن البكر للرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو، حسب ما أفادت وسائل الاعلام الرسمية في الجزيرة الشيوعية، مشيرة إلى أن الراحل الذي كان عالما في الفيزياء النووية كان يعاني من اكتئاب شديد وقد رحل عن عمر يناهز الـ68 عاما.
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وقالت صحيفة غرانما الحكومية أن "فيدل كاسترو دياز-بالارت الذي كان يتعالج على أيدي مجموعة من الأطباء على مدى أشهر عديدة بسبب اصابته باكتئاب شديد انتحر صباح اليوم".
والابن البكر للرئيس السابق معروف في الجزيرة بأسرها باسم "فيدليتو" وقد ولد من زواج أب الثورة الكوبية بميرثا دياز-بالارت وهي ابنة رجل سياسي كوبي من اربعينيات القرن الماضي. وبعد طلاقهما في 1955 خاض فيدل كاسترو وطليقته معركة قضائية حول حضانة طفلهما انتهت بفوز فيدل كاسترو بها ولكن فصولها توالت لاحقا.
ومن فصول هذه المعركة ان طليقة فيدل كاسترو اضطرت لترك البلاد والعيش في المنفى بعد انتصار الثورة الشيوعية في 1959، ولا تزال عائلتها حتى اليوم إحدى دعائم معارضة المنفى، في ميامي بفلوريدا.
وولد فيدليتو في الأول من سبتمبر 1949 ولاحقا ارسله والده الى الاتحاد السوفياتي حيث تخصص في الفيزياء النووية وهو مجال تقلد فيه مسؤوليات كبيرة بين العامين 1983 و1992 قبل أن يتم تعيينه نائبا لرئيس أكاديمية العلوم الكوبية، في منصب لم يزل يشغله إلى حين انتحاره.