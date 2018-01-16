نفذت أيضا عمليات سطو استهدفت محلات تجارية تفكيك عصابة سرقت تجهيزات من وكالة لـ"أونساج" في تلمسان

فككت عناصر أمن دائرة الرمشي في تلمسان، جماعة أشرار مختصة في سرقة المحلات التجارية بالمدينة، كما قامت بالسطو على فرع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، بحسب ما جاء في بيان للشرطة.

وأورد البيان أنه قبل أربعة أيام وإثر ورود شكاوى عديدة من مواطنين تعرضوا لعدة سرقات لمحلاتهم التجارية، بالإضافة إلى تقدم رئيس ملحقة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بالرمشي بشكوى بخصوص سرقة بالكسر استهدفت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب فرع الرمشي، حيث تم الاستيلاء فيها على طابعات، وآلة نسخ، وجهازي كومبيوتر بجميع لواحقه، وموديم إنترنت، وجهاز التفرقة، على إثر ذلك قامت قوات الشرطة التابعة إلى أمن دائرة الرمشي بتكثيف الأبحاث من أجل توقيف الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة، حيث تمكنت عناصر الأمن من توقيف 08 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و28 سنة مسبوقين قضائيا في مثل هذه الجرائم، وبعد سماعهم من طرف الضبطية القضائية، اعترفوا بجميع الأفعال المنسوبة إليهم، فيما يبقى التحقيق مفتوحا في القضية.