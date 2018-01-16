نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوي تحذر أمطار غزيرة.. ثلوج ورياح باردة على 11 ولاية

ستشهد عدة ولايات، الغربية منها والوسطى أمطارا رعدية غزيرة، مع تسجيل تساقط للثلوج على المرتفعات الشرقية للبلاد التي يصل علوها 1000 متر.

وحسب مصالح الأرصاد الجوي، فإن أمطارا غزيرة مصحوبة برعود وحبات البرد مرتقبة بداية من السبت وتستمر إلى غاية صباح الاثنين، وستكون الأمطار الرعدية الغزيرة مصحوبة ببرد مع هبوب رياح باردة ناجمة عن قدوم اضطرب جوى من غرب أوروبا.

هذا الاضطراب الجوي سيشمل 11 ولاية على غرار تلمسان وعين تيموشنت ووهران ومستغانم والشلف وكذا شمال معسكر، بالإضافة إلى شمال غليزان وتيبازة والجزائر والبليدة وعين الدفلى، حيث ستتراوح كمية الأمطار ما بين 40 ملم و50 ملم محليا.

وعن توقعات الطقس ليوم السبت، سيكون باردا وغير مستقر مرفوقا ببعض الأمطار والبرد على الولايات الشرقية، أما على الولايات الوسطى سيكون الطقس باردا غير مستقر مرفوقا ببعض الأمطار والبرد خلال الصبيحة ليتحسن خلال الظهيرة، أما بولايات الغرب، الطقس سيكون غائما في الصبيحة ليتحول إلى صاف خلال الظهيرة مع تساقط للثلوج على المرتفعات الوسطى الشرقية والولايات الشرقية للبلاد التي يصل علوها الـ1000 متر.

أما عن توقعات الطقس لنهار الأحد، فسيكون ممطرا وغائما على الغرب والوسط ومن صاف إلى غائم جزئيا على الشرق، غير أن الثلوج ستبقى دائما تتساقط على المرتفعات الشرقية، أما بالولايات الجنوبية فسيكون الجو غائما إلى صاف جزئيا.

وفي سياق متصل، حذرت، مصالح الأرصاد الجوي في نشرية خاصة من أمطار غزيرة، وتمتدّ هذه النشرية ما بين مساء الجمعة وإلى غاية صباح اليوم السبت على الساعة السادسة صباحا.. والله أعلم.