ستشهد عدة ولايات، الغربية منها والوسطى أمطارا رعدية غزيرة، مع تسجيل تساقط للثلوج على المرتفعات الشرقية للبلاد التي يصل علوها 1000 متر.
وحسب مصالح الأرصاد الجوي، فإن أمطارا غزيرة مصحوبة برعود وحبات البرد مرتقبة بداية من السبت وتستمر إلى غاية صباح الاثنين، وستكون الأمطار الرعدية الغزيرة مصحوبة ببرد مع هبوب رياح باردة ناجمة عن قدوم اضطرب جوى من غرب أوروبا.
هذا الاضطراب الجوي سيشمل 11 ولاية على غرار تلمسان وعين تيموشنت ووهران ومستغانم والشلف وكذا شمال معسكر، بالإضافة إلى شمال غليزان وتيبازة والجزائر والبليدة وعين الدفلى، حيث ستتراوح كمية الأمطار ما بين 40 ملم و50 ملم محليا.
وعن توقعات الطقس ليوم السبت، سيكون باردا وغير مستقر مرفوقا ببعض الأمطار والبرد على الولايات الشرقية، أما على الولايات الوسطى سيكون الطقس باردا غير مستقر مرفوقا ببعض الأمطار والبرد خلال الصبيحة ليتحسن خلال الظهيرة، أما بولايات الغرب، الطقس سيكون غائما في الصبيحة ليتحول إلى صاف خلال الظهيرة مع تساقط للثلوج على المرتفعات الوسطى الشرقية والولايات الشرقية للبلاد التي يصل علوها الـ1000 متر.
أما عن توقعات الطقس لنهار الأحد، فسيكون ممطرا وغائما على الغرب والوسط ومن صاف إلى غائم جزئيا على الشرق، غير أن الثلوج ستبقى دائما تتساقط على المرتفعات الشرقية، أما بالولايات الجنوبية فسيكون الجو غائما إلى صاف جزئيا.
وفي سياق متصل، حذرت، مصالح الأرصاد الجوي في نشرية خاصة من أمطار غزيرة، وتمتدّ هذه النشرية ما بين مساء الجمعة وإلى غاية صباح اليوم السبت على الساعة السادسة صباحا.. والله أعلم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1أمطار غزيرة.. ثلوج ورياح باردة على 11 ولاية
2"احتلال" الجزائر.. سلاح تركيا ضد فرنسا!
3"لونباف" تقطع الهدنة مع وزارة التربية وتهدد بشل المدارس
4تأجيل فروض الفصل الثاني بعدة مدارس بسبب الإضراب!
5حنون تحضر لإطلاق "مبادرة سياسية" لحل أزمات الجزائريين!
Français English
الرأي
جعفر الكناني
لماذا فشلت خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج؟
حبيب راشدين
تخاريف ماكرون عن "ربيع" جديد قادم
جمال لعلامي
"الحرّاقة" وشراء الموت!
حسين لقرع
إسبانيا.. الجزائر و"الحراقة"
جعفر الكناني
إيران تنهب ثروات العراق لتمويل مشاريعها التوسعية
سليم قلالة
نتفق كأفراد.. نختلف كمجتمع!
معلومي ياسين
صراع رياضي أبدي
عبد الناصر
يدير العالم من سرير نومه!
محمد سليم قلالة
دلالات مستقبلية لِحراك المآزر البيضاء...
عمار يزلي
مقامة تأخير الزمان..
الفيديو
إسماعيل هنية إرهابي؟.. يا للعار يا للعار..!
رياض محرز.. اللاعب الأسير داخل أسوار قلعة ليستر سيتي..!
الغاز الجزائري.. مادة للصراع الأمريكي الروسي..!
استمرار توقيف 56 متهماً بالفساد ومبالغ التسويات 100 مليار دولار
احتجاجات في كل مكان.. 2018: بداية صعبة..!
عداء قديم بين عون وبري يهدد بإشعال فتيل التوتر الطائفي في لبنان
أنجلينا جولي تصطحب ابنتيها للأردن للقاء اللاجئين السوريين
هل تجاوز الإيراني أمير الموسوي حدوده الدبلوماسية في الجزائر؟!
ما هو الثمن الذي اشترى به الوليد بن طلال حريته؟!
الخطوط الجوية الجزائرية.. أزمات لا تنتهي!
نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوي تحذر
أمطار غزيرة.. ثلوج ورياح باردة على 11 ولاية
إيمان بوخليف
ستشهد عدة ولايات، الغربية منها والوسطى أمطارا رعدية غزيرة، مع تسجيل تساقط للثلوج على المرتفعات الشرقية للبلاد التي يصل علوها 1000 متر.
تغطيات ذات صلة
"لونباف" تقطع الهدنة مع وزارة التربية وتهدد بشل المدارس
حنون تحضر لإطلاق "مبادرة سياسية" لحل أزمات الجزائريين!
أمطار غزيرة.. ثلوج ورياح باردة على 11 ولاية
تأجيل فروض الفصل الثاني بعدة مدارس بسبب الإضراب!
السياسات الداخلية والخارجية للجزائر حصّنتها ضد الفوضى
وحسب مصالح الأرصاد الجوي، فإن أمطارا غزيرة مصحوبة برعود وحبات البرد مرتقبة بداية من السبت وتستمر إلى غاية صباح الاثنين، وستكون الأمطار الرعدية الغزيرة مصحوبة ببرد مع هبوب رياح باردة ناجمة عن قدوم اضطرب جوى من غرب أوروبا.
هذا الاضطراب الجوي سيشمل 11 ولاية على غرار تلمسان وعين تيموشنت ووهران ومستغانم والشلف وكذا شمال معسكر، بالإضافة إلى شمال غليزان وتيبازة والجزائر والبليدة وعين الدفلى، حيث ستتراوح كمية الأمطار ما بين 40 ملم و50 ملم محليا.
وعن توقعات الطقس ليوم السبت، سيكون باردا وغير مستقر مرفوقا ببعض الأمطار والبرد على الولايات الشرقية، أما على الولايات الوسطى سيكون الطقس باردا غير مستقر مرفوقا ببعض الأمطار والبرد خلال الصبيحة ليتحسن خلال الظهيرة، أما بولايات الغرب، الطقس سيكون غائما في الصبيحة ليتحول إلى صاف خلال الظهيرة مع تساقط للثلوج على المرتفعات الوسطى الشرقية والولايات الشرقية للبلاد التي يصل علوها الـ1000 متر.
أما عن توقعات الطقس لنهار الأحد، فسيكون ممطرا وغائما على الغرب والوسط ومن صاف إلى غائم جزئيا على الشرق، غير أن الثلوج ستبقى دائما تتساقط على المرتفعات الشرقية، أما بالولايات الجنوبية فسيكون الجو غائما إلى صاف جزئيا.
وفي سياق متصل، حذرت، مصالح الأرصاد الجوي في نشرية خاصة من أمطار غزيرة، وتمتدّ هذه النشرية ما بين مساء الجمعة وإلى غاية صباح اليوم السبت على الساعة السادسة صباحا.. والله أعلم.