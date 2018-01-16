المنتخبون يدعون الوصاية إلى تفعيل الحوار لوقف الإضراب بن غبريط تعلن استعدادها لاستقبال "كناباست" بجاية

أعلنت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن استعدادها لاستقبال وفد عن نقابة الكناباست ببجاية، التي دخلت في إضراب مفتوح منذ حوالي شهر، وذلك، من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، وإيجاد حل للوضع الخطير، الذي يعيشه تلاميذ الولاية اليوم وذلك خلال لقاء جمعها مساء الخميس، برئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية ،حدادو مهني وعدد من نواب المجلسين الولائي والوطني.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الولائي، أن اللجنة الموفدة، إلى وزارة التربية، نقلت انشغالات الأسرة التربوية وسكان الولاية عموما، حول الصراع الدائر بين نقابة الكنابست، التي دخلت في إضراب مفتوح من جهة، وكذا الوصاية من جهة أخرى، مطالبا الوزارة بإيجاد حل لهذه المعضلة التي شلت القطاع بصورة كلية، وذلك من خلال تفعيل الحوار، مضيفا أن الوزيرة أكدت استعدادها لاستقبال وفد من النقابة في أقرب الآجال، بغية إيجاد حل للأزمة، كما أن هذه الأخيرة ستقوم - حسب البيان - بداية من الأسبوع المقبل، بإيفاد لجنة للولاية، مكونة من مفتشين للنظر في الجانب البيداغوجي.

وللعلم، فإن نقابة الكناباست ببجاية، عادت منذ أكثر من أسبوعين للإضراب المفتوح الثاني، بعدما لم تلتزم الوصاية حسبها بالوعود الممضى عليها، بعدما أقدمت على اقتطاع، أجور المضربين من جهة كما لم تقم في الآن ذاته، بالتكفل بكل الملفات المطروحة من قبلهم.هذا الوضع الذي يعيشه التلاميذ، دفع بفدرالية أولياء التلاميذ، الأسبوع المنصرم، إلى تنظيم مسيرة للمطالبة بإيجاد الحلول، أين أكدوا أن الوعود المقدمة من قبل الأساتذة، والخاصة بتعويض الدروس بعد انفراج الوضع أضحت صعبة التحقيق.