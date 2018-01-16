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المنتخبون يدعون الوصاية إلى تفعيل الحوار لوقف الإضراب
بن غبريط تعلن استعدادها لاستقبال "كناباست" بجاية
أعلنت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن استعدادها لاستقبال وفد عن نقابة الكناباست ببجاية، التي دخلت في إضراب مفتوح منذ حوالي شهر، وذلك، من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، وإيجاد حل للوضع الخطير، الذي يعيشه تلاميذ الولاية اليوم وذلك خلال لقاء جمعها مساء الخميس، برئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية ،حدادو مهني وعدد من نواب المجلسين الولائي والوطني.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الولائي، أن اللجنة الموفدة، إلى وزارة التربية، نقلت انشغالات الأسرة التربوية وسكان الولاية عموما، حول الصراع الدائر بين نقابة الكنابست، التي دخلت في إضراب مفتوح من جهة، وكذا الوصاية من جهة أخرى، مطالبا الوزارة بإيجاد حل لهذه المعضلة التي شلت القطاع بصورة كلية، وذلك من خلال تفعيل الحوار، مضيفا أن الوزيرة أكدت استعدادها لاستقبال وفد من النقابة في أقرب الآجال، بغية إيجاد حل للأزمة، كما أن هذه الأخيرة ستقوم - حسب البيان - بداية من الأسبوع المقبل، بإيفاد لجنة للولاية، مكونة من مفتشين للنظر في الجانب البيداغوجي.
وللعلم، فإن نقابة الكناباست ببجاية، عادت منذ أكثر من أسبوعين للإضراب المفتوح الثاني، بعدما لم تلتزم الوصاية حسبها بالوعود الممضى عليها، بعدما أقدمت على اقتطاع، أجور المضربين من جهة كما لم تقم في الآن ذاته، بالتكفل بكل الملفات المطروحة من قبلهم.هذا الوضع الذي يعيشه التلاميذ، دفع بفدرالية أولياء التلاميذ، الأسبوع المنصرم، إلى تنظيم مسيرة للمطالبة بإيجاد الحلول، أين أكدوا أن الوعود المقدمة من قبل الأساتذة، والخاصة بتعويض الدروس بعد انفراج الوضع أضحت صعبة التحقيق.
محمد البجاوي - الجزائر - بجاية2018/02/02 على 21:411
كلّكم على حقّ إلاّ التّلميذ .... قديما قيل : أنا أضربك و أنت اضرب الذّي أمامك مباشرة...ولكن الحساب يوم الحساب ...فأين تذهبون ؟؟؟ الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها...
جزائري حر - الجزائر العميقة2018/02/02 على 22:09
قد تكون على حق ولكن لا تنسي أن حتى الأولياء ضد أبنائهم. فالوي الدي لا يتابع تربية إبنه ودراسته يعتبر ولي مهمل ولا تهمه دراسة إبنه ومادا يدرس. البقرة الحلوب تعتني بإبنها وتراقبه إلى غاية أن يشتد عوده ويصبح قادرا على الإعتماد على نفسه وبعدها لن تبحث عنه أبدا وبكل ثقة في نفسها. أما انتم فلا يهمكم من المدرسة إلا أنها تحتضن أبناؤكم من الشارع. ثم لمادا هدا النفاق ف 99 بالمئة من المؤسسات التربوية لا توجد بخا جمعيات لأولياء التلاميد ضف إلى دلك تعالوا أنظروا بأم أعينكم ما يهم أبنائكم في الثانويات ثم قولو
0 - راس الوادي2018/02/02 على 21:512
بعد شهرين اضراب توافق على استقبال وفد كنابست بجاية أتساءل : هل هناك استهتار فوق هذا بمصلحة التلاميذ ؟
02018/02/02 على 21:543
لقد صرحت بن غبريط سابقا أن الاضراب غير شرعي !
فكيف تستعد الآن للحوار مع المضربين ؟!!!!!
و لماذا لم تحاورهم منذ الأيام الأولى للاضراب ؟
لقد ضيعت بن غبريط أبناءنا !!!!!
المفتش المقهور - الجزائر2018/02/02 على 23:374
وزيرة التربية لا تؤمن بالحوار إلا تحت الضغط لقد قدمنا لها طلبين منذ أكثر من سنة لاستقبال ممثلين لمفتشي التربية الوطنية لمناقشة المشاكل والصعوبات التي نتلقاها في آداء مهامنا وكذلك الظروف المهنية والاجتماعية لمفتشي التربية الوطنية ولم نتلقى أي رد وسندخل في حركة احتجاجية أو إضراب وعندها اقول أن أبواب الحوار مفتوحة
rabah Béjaia - Algerie2018/02/03 على 09:115
إلى السيدة وزيرة التربية : فكرتك سليمة وخطوة جريئة لكن جاءت في الوقت الضائع، كان من المفروض أن يكون الحوار الجاد في بداية الأزمة ليس بعد ضياع شهر أوأكثر !!
02018/02/03 على 10:026
لماذا لاتريد أو تخاف التفاوض مع المجلس الوطني. ستأول هذه المبادرة للفشل لأن المجلس الولائي لبجاية سيرفضها.