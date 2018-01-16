هزة أرضية بقوة 3.1 تضرب عين بوزيان بسكيكدة

date 2018/02/02 views 184 comments 0
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icon-writer إسلام بوشليق

عاش، مساء الجمعة، سكان بلدية عين بوزيان، جنوب شرق ولاية سكيكدة، أجواء من الهلع والخوف، إثر هزة أرضية ضربت المنطقة في حدود الساعة الثالثة وثلاثة وثلاثون دقيقة، قوتها 3.1 درجات على سلم ريشتر.

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وحسب ما أفاد به المعهد الفلكي للفيزياء والجيوفيرياء الفلكية، وقد سجل مركز الهزة 2 كلم جنوب البلدية، مع العلم أن السكان شعروا بها وخرج غالبيتهم إلى الشوارع خوفا من هزات ارتدادية أخرى لأن المنطقة شهدت عدة هزات السنة الماضية تراوحت قوتها ما بين 2.5 و4.6، ولحسن الحظ لم تسجل هذه الهزات المذكورة أي خسائر بشرية أو مادية غير حالات الهلع والخوف.

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