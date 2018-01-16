الربان نجح في الهبوط بطريقة فريدة من نوعها جنوح طائرة أمريكية كاد يحدث كارثة بحاسي مسعود

أدى الخميس جنوح طائرة أمريكية بمطار حاسي مسعود إلى هلع وحالة استنفار قصوى من طرف المصالح المختصة بالمطار الدولي، وكادت أن تحدث كارثة حقيقية لولا حنكة وخبرة قائد الطائرة.

وحسب مصادر "الشروق" من المطار المذكور فإن الطائرة وهي من الحجم الصغير، كانت تقل عمالا أجانب من ورشة بترولية نحو عاصمة النفط، غير أنها تعرضت لعطب أفقدها التوازن، وهو ما جعلها غير قادرة على الهبوط بشكل سليم.

وظل قائد الطائرة يحلق لمدة طويلة، قبل أن يخبر برج المراقبة بالمطار، أنه يفقد السيطرة والتحكم في الطائرة بسبب خلل في أحد محركاتها.

وتحركت مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني، إذ سخرت عدة سيارات إسعاف ومعدات متطورة مخصصة لمثل هذه الحالات، في خطوة لاحتواء الموقف في حال وقوع كارثة محتملة، غير أن قائد الطائرة راهن في آخر لحظة على الهبوط بالمدرج بصعوبة كبيرة في مغامرة فريدة من نوعها، بينما دخل العمال الركاب في حالة من الهستيريا والخوف الشديدين نظرا لهول الموقف، قبل أن يتمكن قائد الطائرة من الهبوط بطريقة أظهرت مدى تحكمه في الطيران وجنب الركاب و المطار كارثة كانت متوقعة. يذكر أن نفس المطار الدولي سجل السنة الماضية حالتين مشابهتين لطائرة كبيرة قادمة من عنابة وأخرى من ورشة نفطية.