كثفت مصالح الدرك الوطني بعنابة من حملاتها التمشيطية عبر الشرطي الساحلي العنابي، بهدف وضع حد لنشاط بارونات تهريب البشر المنظمين لرحلات الحرقة بمنطقة سيرايدي، حيث داهم عناصر كتبية المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالسانكلو الغابات المحاذية لشاطئ عين بربر بسيرايدي و تمكنوا من توقيف اخطر سمسار بالمنطقة السالفة الذكر المدعو ديسا مع حجز 03 قوارب تقليدية الصنع ومحركات وبراميل البنزين.
وحسب مصادر الشروق ، فإن هذه العملية النوعية جاءت مؤخرا بعد جملة التحقيقات المتواصلة التي فتحتها المصالح السالفة الذكر مع عشرات الحراقة الذين توقيفهم خلال 72 ساعة الماضية والذين كانوا ينوون تنظيم رحلة هجرة غير شرعية انطلاقا من شاطئ عين بربر بسيرايدي، لكن أحبط مخططهم من قبل مصالح الدرك في آخر دقيقة، وتم تحويلهم نحو مقر الكتيبة للتحقيق معهم وهناك أدلوا بهوية بارون تهريب البشر المدعو ديسا المختص في تهريب البشر والذي ينشط عبر إقليم بلدية سيرايدي، وانطلاق من التحقيقات والمعطيات المتحصل عليها قامت ذات المصالح بعملية تمشيط الواسعة للغابات المتاخمة لشاطئ وادي بوقراط وعين بربر والتي حولها سماسرة تهريب البشر إلى مكانا ومعقلا للهجرة غير الشرعية، أين تمكنوا من اكتشاف ورشة سرية لتصنيع قوارب الحرقة مع حجز 3 قوارب مزودة، بالإضافة إلى محركات وبراميل معبأة بالبنزين.
هذه العملية النوعية التي أجهضتها مصالح الدرك الوطني تكون الثالثة من نوعها خلال هذا الأسبوع، حيث وجهت ضربة موجعة للسماسرة المنتشرين عبر شواطئ بلدية سيرايدي باكتشافها لورشتين اثنين وحجزها لـ 6 قوارب ومعدات تستعمل في الهجرة غير الشرعية، ولقد تم تحويل البارون ديسا نحو مقر الدرك الوطني، حيث خضع للتحقيق وسيتم تحويله خلال 24 ساعة القادمة نحو وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة للبث في قضيته.
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العملية جاءت بعد توقيف عشرات الحراقة
توقيف "بارون" لتهريب البشر واكتشاف ورشة لتصنيع القوارب بعنابة
آمال رمضاني
كثفت مصالح الدرك الوطني بعنابة من حملاتها التمشيطية عبر الشرطي الساحلي العنابي، بهدف وضع حد لنشاط بارونات تهريب البشر المنظمين لرحلات الحرقة بمنطقة سيرايدي، حيث داهم عناصر كتبية المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالسانكلو الغابات المحاذية لشاطئ عين بربر بسيرايدي و تمكنوا من توقيف اخطر سمسار بالمنطقة السالفة الذكر المدعو ديسا مع حجز 03 قوارب تقليدية الصنع ومحركات وبراميل البنزين.
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وحسب مصادر الشروق ، فإن هذه العملية النوعية جاءت مؤخرا بعد جملة التحقيقات المتواصلة التي فتحتها المصالح السالفة الذكر مع عشرات الحراقة الذين توقيفهم خلال 72 ساعة الماضية والذين كانوا ينوون تنظيم رحلة هجرة غير شرعية انطلاقا من شاطئ عين بربر بسيرايدي، لكن أحبط مخططهم من قبل مصالح الدرك في آخر دقيقة، وتم تحويلهم نحو مقر الكتيبة للتحقيق معهم وهناك أدلوا بهوية بارون تهريب البشر المدعو ديسا المختص في تهريب البشر والذي ينشط عبر إقليم بلدية سيرايدي، وانطلاق من التحقيقات والمعطيات المتحصل عليها قامت ذات المصالح بعملية تمشيط الواسعة للغابات المتاخمة لشاطئ وادي بوقراط وعين بربر والتي حولها سماسرة تهريب البشر إلى مكانا ومعقلا للهجرة غير الشرعية، أين تمكنوا من اكتشاف ورشة سرية لتصنيع قوارب الحرقة مع حجز 3 قوارب مزودة، بالإضافة إلى محركات وبراميل معبأة بالبنزين.
هذه العملية النوعية التي أجهضتها مصالح الدرك الوطني تكون الثالثة من نوعها خلال هذا الأسبوع، حيث وجهت ضربة موجعة للسماسرة المنتشرين عبر شواطئ بلدية سيرايدي باكتشافها لورشتين اثنين وحجزها لـ 6 قوارب ومعدات تستعمل في الهجرة غير الشرعية، ولقد تم تحويل البارون ديسا نحو مقر الدرك الوطني، حيث خضع للتحقيق وسيتم تحويله خلال 24 ساعة القادمة نحو وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة للبث في قضيته.