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الأمن أطاح بهم في كمين خلال تسليم المبلغ بالعاصمة
هكذا اختطفت عصابة تاجرا واحتجزته بمستودع بسبب نصف مليار
أقدمت عصابة تتكون من أربعة أشخاص، على اختطاف تاجر في العقد الرابع من العمر، واحتجازه داخل مستودع بالقوة بعد جره من أمام منزله، من اجل ابتزاز أهله وإجبارهم على دفع مبلغ مالي يدين به له أحد المتهمين وطلبوا تسليمهم فدية قيمتها 560 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه.
المتهمون تم تحويلهم مساء الخميس للمحاكمة أمام محكمة جنايات الدار البيضاء بالعاصمة، بتهمة تكوين جمعية أشرار والاختطاف والاحتجاز بدون أمر من السلطات، التي تعود وقائعها لتاريخ 9 أوت 2016، حيث قام الجناة بترصد الضحية أمام باب منزله صباحا، ثم إرغامه على ركوب سيارة والتوجه نحو منزل احدهم بمنطقة باينام، ليتم احتجازه هناك قبل الاتصال بعائلته من اجل طلب مبلغ من المال.
غير أن الحديث الذي دار بين الضحية وابنه لإعطائه معلومات بأمر من المتهمين حول صفقة تسليمه، جعله يكشف نوع السيارة التي كانوا على متنها، الأمر الذي دفعهم لتغيير الخطة ونقله بسيارة أخرى نحو منطقة عين البيان والاتفاق مع ابنه لتسليم المبلغ هناك، ليتفاجأوا بعناصر الدرك الوطني تداهمهم بعد نصب كمين، بناء على شكوى أودعها ابن الضحية.
وعلى الفور، تم تحويلهم للتحقيق الأمني ثم المحاكمة، حيث صرح المتهمون ان ما قاموا به لم يكن سوى تدخل لمساعدة صديقهم في استرجاع حقه، فيما اعترف الضحية انه ابرم صفقة تجارية مع المتهم الرئيسي، لكنه قام بتسديد المبلغ المترتب عنها ولم يتبق في عاتقه سوى 72 مليون سنتيم، وأمام المعطيات السالفة الذكر طالب النائب العام توقيع عقوبة المؤبد في حق المتهمين.
Ahmed - Algerie2018/02/03 على 09:121
اشخاص اختطفوا سارقا نصب عليهم ولم تنصفهم العدالة والغريب ان هذا السارق لما دخل السجن خرج منه بفضل عفوا رئاسيا ولو كانت هناك قوانين وعدالة لما استفاد من العفوا وما يحدث في الجزائر لا تجده في جميع دول العالم العدالة لم تنصفهم فاحتجزوه لاسترجاع اموالهم من الضالم ومن المجرم ام اصبح كل شيء بالمقلوب
Mohamed2018/02/03 على 09:442
مرسيليا: رجل في الثلاثينات أطلق عليه النار عدة مرات في الرأس مولود في 1988
هل هو من خنشلة !!!