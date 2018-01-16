دعا وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون المكسيك،الجمعة، الى اليقظة والحذر من تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية شهر جويلية المقبل.
أكدت تقارير أمنية أن العملاء الروس متهمون باستخدام الدعاية على الانترنت والقرصنة لتقويض العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول اوروبية عدة، حيث رفض الكرملين هذه الاتهامات، لكنّ تحقيقا حول ما اذا كانت حملة الرئيس دونالد ترامب تواطأت مع روسيا قد اطلَقَ ازمة سياسية مريرة في الولايات المتحدة.
وطرحت تقارير في واشنطن هذا الاسبوع مخاوف من أن تشهد المكسيك ايضا تدخلا كهذا أثناء انتخابها بديلا عن الرئيس انريكه بينا نييتو شهر جويلية المقبل.
وعندما سئل تيلرسون عن هذا الامر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي، أجاب: "كل ما استطيع قوله لكم هو اننا نعلم ان روسيا تركت بصماتها في عدد من البلدان حول العالم".
وأضاف: "نسمع ذلك من نظرائنا الاوروبيين ايضا. نصيحتي الى المكسيك هي كونوا متيقظين. وانتبهوا لما يحدث".
وفي خطاب له،الاربعاء، قبل بدء جولة تشمل خمسة بلدان في اميركا اللاتينية، حذر تيلرسون من "الدور المقلق" الذي تؤديه الصين وروسيا في اميركا اللاتينية، مطالبا القوى الاقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وقال تيلرسون أن: "اميركا اللاتينية لا تحتاج الى قوى امبريالية جديدة لا تسير سوى وراء مصالحها الخاصة".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1ماي ترفض استقالة وزير بعد تأخره 60 ثانية!
2"نزور بلدانا عربية بجوازات سفر إسرائيلية"
3"التدخل الفرنسي في ليبيا كان خطأ فادحا"
4"صفقة القرن تُطبخ على النار والقرار ليس بيد السلطة الفلسطينية"
5واشنطن ستفرض حظر الأسلحة على جنوب السودان
Français English
الرأي
جعفر الكناني
لماذا فشلت خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج؟
حبيب راشدين
تخاريف ماكرون عن "ربيع" جديد قادم
جمال لعلامي
"الحرّاقة" وشراء الموت!
حسين لقرع
إسبانيا.. الجزائر و"الحراقة"
جعفر الكناني
إيران تنهب ثروات العراق لتمويل مشاريعها التوسعية
سليم قلالة
نتفق كأفراد.. نختلف كمجتمع!
معلومي ياسين
صراع رياضي أبدي
عبد الناصر
يدير العالم من سرير نومه!
محمد سليم قلالة
دلالات مستقبلية لِحراك المآزر البيضاء...
عمار يزلي
مقامة تأخير الزمان..
الفيديو
إسماعيل هنية إرهابي؟.. يا للعار يا للعار..!
رياض محرز.. اللاعب الأسير داخل أسوار قلعة ليستر سيتي..!
الغاز الجزائري.. مادة للصراع الأمريكي الروسي..!
استمرار توقيف 56 متهماً بالفساد ومبالغ التسويات 100 مليار دولار
احتجاجات في كل مكان.. 2018: بداية صعبة..!
عداء قديم بين عون وبري يهدد بإشعال فتيل التوتر الطائفي في لبنان
أنجلينا جولي تصطحب ابنتيها للأردن للقاء اللاجئين السوريين
هل تجاوز الإيراني أمير الموسوي حدوده الدبلوماسية في الجزائر؟!
ما هو الثمن الذي اشترى به الوليد بن طلال حريته؟!
الخطوط الجوية الجزائرية.. أزمات لا تنتهي!
تيلرسون يحذر المكسيك من تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية
أ ف ب
دعا وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون المكسيك،الجمعة، الى اليقظة والحذر من تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية شهر جويلية المقبل.
تغطيات ذات صلة
تيلرسون يحذر المكسيك من تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية
"التدخل الفرنسي في ليبيا كان خطأ فادحا"
"حماس تغلّب المغانم الخاصة والحزبية على المصلحة الوطنية"
"نزور بلدانا عربية بجوازات سفر إسرائيلية"
ماي ترفض استقالة وزير بعد تأخره 60 ثانية!
أكدت تقارير أمنية أن العملاء الروس متهمون باستخدام الدعاية على الانترنت والقرصنة لتقويض العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول اوروبية عدة، حيث رفض الكرملين هذه الاتهامات، لكنّ تحقيقا حول ما اذا كانت حملة الرئيس دونالد ترامب تواطأت مع روسيا قد اطلَقَ ازمة سياسية مريرة في الولايات المتحدة.
وطرحت تقارير في واشنطن هذا الاسبوع مخاوف من أن تشهد المكسيك ايضا تدخلا كهذا أثناء انتخابها بديلا عن الرئيس انريكه بينا نييتو شهر جويلية المقبل.
وعندما سئل تيلرسون عن هذا الامر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي، أجاب: "كل ما استطيع قوله لكم هو اننا نعلم ان روسيا تركت بصماتها في عدد من البلدان حول العالم".
وأضاف: "نسمع ذلك من نظرائنا الاوروبيين ايضا. نصيحتي الى المكسيك هي كونوا متيقظين. وانتبهوا لما يحدث".
وفي خطاب له،الاربعاء، قبل بدء جولة تشمل خمسة بلدان في اميركا اللاتينية، حذر تيلرسون من "الدور المقلق" الذي تؤديه الصين وروسيا في اميركا اللاتينية، مطالبا القوى الاقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وقال تيلرسون أن: "اميركا اللاتينية لا تحتاج الى قوى امبريالية جديدة لا تسير سوى وراء مصالحها الخاصة".