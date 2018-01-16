وزير السكن: اكتتاب الجالية في "LPP" مجانا

جددت، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية enpi تأكيدها أن عملية اكتتاب الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن للحصول على سكنات بصيغة "الترقوي العمومي"، LPP، قد انطلقت في الفاتح فيفري الجاري، وتبقى متواصلة وتتم بصفة مجانية على الموقع الالكتروني www.enpilpp.dz، دون غيره من المواقع الأخرى.

وأوضحت، المؤسسة في بيان لها نشره وزير السكن والعمران والمدينة، على صفحته الرسمية على "الفايسبوك" أن عملية التسجيل الأولية التي انطلقت في الفاتح فيفري الجاري، من أجل اقتناء سكنات "LPP" تكون على مستوى الموقع الرسمي الوحيد المنشأ خصيصا لهذه العملية من طرف المؤسسة.

وأضافت المؤسسة أن الموقع خصص حصريا للجالية الجزائرية للتسجيل وبالمجان وهو مفتوح خارج الوطن فقط، موضحة بأنه "أي تسجيل يتم خارج هذا الموقع عبر مواقع أخرى فالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية enpi لا تتحمل مسؤولية نتائج هذه العملية".

فيما أشارت أن عملية التسجيل تسير بصفة حسنة وأن عددا معتبرا من المكتتبين قد قاموا بالتسجيل واختيار مواقع سكناتهم عبر ولايات الوطن، في حين تبقى عملية الاكتتاب متواصلة.