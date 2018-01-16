دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، السبت، إلى "تعزيز الحوار"بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين للتكفل بالانشغالات المعبر عنها في عدد من القطاعات، وفقا لمبدأ الأولوية ودرجة الاستحقاق، وذلك على خلفية الإضرابات التي تشهدها بعض القطاعات كالصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد، ساحلي خلال اختتام أشغال الندوة الوطنية للمكاتب الولائية للتحالف الوطن الجمهوري، على أهمية تدعيم ثقافة الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول بين السلطات العمومية والنقابات والشركاء الاجتماعيين، قصد التوصل إلى إيجاد حلول "توافقية" للمطالب والانشغالات المطروحة، من شأنها إرضاء جميع الأطراف، شريطة العمل بمبدأ "الاستحقاق" والعمل وفق مجموعة من الأولويات والقدرات المتاحة على الصعيد المالي.
كما طالب ساحلي، بوضع إستراتيجية متعددة الأبعاد لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها السلبية والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".
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ساحلي يدعو الحكومة للتفاوض مع النقابات لوقف الإضرابات
س. ع
دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، السبت، إلى "تعزيز الحوار"بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين للتكفل بالانشغالات المعبر عنها في عدد من القطاعات، وفقا لمبدأ الأولوية ودرجة الاستحقاق، وذلك على خلفية الإضرابات التي تشهدها بعض القطاعات كالصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
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وشدد، ساحلي خلال اختتام أشغال الندوة الوطنية للمكاتب الولائية للتحالف الوطن الجمهوري، على أهمية تدعيم ثقافة الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول بين السلطات العمومية والنقابات والشركاء الاجتماعيين، قصد التوصل إلى إيجاد حلول "توافقية" للمطالب والانشغالات المطروحة، من شأنها إرضاء جميع الأطراف، شريطة العمل بمبدأ "الاستحقاق" والعمل وفق مجموعة من الأولويات والقدرات المتاحة على الصعيد المالي.
كما طالب ساحلي، بوضع إستراتيجية متعددة الأبعاد لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها السلبية والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".