مسابقة صغار حفظة القرآن تنهي تصفياتها الأولية وتنتقل إلى "البرايمات" 18 برعما يتأهلون إلى ربع نهائي "مزامير داوود 2" على قنوات "الشروق"

في أجواء إيمانية وروحانية، اختتمت مسابقة "مزامير داوود" لصغار حفظة القرآن الكريم في طبعتها الثانية تصفياتها الأولية التي تابعها المشاهدون عبر قناتي "الشروق نيوز" و"الشروق تي في"، إذ تأهل إلى الدور ربع النهائي 18 طفلا من مختلف ولايات الوطن سيشاركون في أربعة برايمات ليتم اختيار أربعة منهم في المرحلة النهائية.

يتنافس في حلقة هذا الأسبوع أربعة حفظة لكتاب الله، حيث سيكون ضيف العدد الطفل "رضوان ابراهمي" الذي فاز بالمرتبة الرابعة في الطبعة الأولى من المسابقة، كما سيتزين البرايم أيضا بفرقة "أجيال" الصاعدة القادمة من ولاية قسنطينة أين ستتحف الحاضرين بوصلات إنشادية متنوعة. من جانبه، أكد البروفيسور كمال قدة، رئيس لجنة التحكيم أن التقييم سيكون صعبا بعدما تم اختيار الزبدة من كل المتنافسين الذين قدموا أداءً متميزا تفاعل معه الكثير من المتابعين.

"أيمن".. "يوسف" والكفيفة "سلسبيل" يبهرون لجنة التحكيم!

هذا، وشهد عرض حلقات التصفيات الأولية على قنوات "الشروق" تفاعل عديد المتابعين الذين ذهلوا من المستوى المشرق الذي بدا عليه أطفال الجزائر والطاقات الفذة التي يتمتع بها أبناؤنا في حفظ القرآن الكريم وترتيله خاصة مع الطفل "أيمن إيجر" من خلال تمكنه وإتقانه حفظ كتاب الله عن ظهر قلب، وأيضا "سلسبيل برقوق" التي ابتلاها الله بفقدان بصرها لكنه أنار لها بصيرتها بحفظها المتقن لكلام الله تعالى، حيث عرفت مواقع التواصل الاجتماعي دعما كبيرا وقياسيا لها من خلال إعادة نشر فيديو مشاركتها على نطاق واسع في صفحات "فايسبوك" و"يوتيوب". كما تميز البرعمان "يوسف بن جودي" و"ياسمين ولدالي" في حفظ القرآن وأصول الرواية كما أبهرا لجنة التحكيم التي دعت بدورها السلطات المحلية والجهات الوصية من أجل تبني مثل هذه المواهب والطاقات.

الطريق إلى "تيجان النور" في الدوحة يقترب أكثر

للتذكير، خصص مجمع "الشروق" جوائز ومفاجآت قيمة للفائزين والمتميزين من البراعم والمقدر قيمتها المالية بـ 400 مليون سنتيم (عمرات وأجهزة كهرومزلية)، حيث يحصل صاحب الجائزة الأولى على درع التميز ومبلغ مالي يقدر بـ30 مليون سنتيم، وأجهزة كهرومنزلية بقيمة 25 مليون سنتيم إلى جانب استفادته من 3 عمرات للبقاع المقدسة مع منح جوائز تحفيزية لكل المشاركين في الموسم الثاني من المسابقة تقديرا على مجهوداتهم في حفظ كتاب الله. ومعلوم أن المتوج باللقب مسابقة "مزامير داوود" هذا الموسم سيمثل الجزائر في مسابقة "تيجان النور" العالمية لتلاوة القرآن الكريم في نسختها السابعة بالعاصمة القطرية الدوحة، التي يقدمها تلفزيون "جيم" التابع لشبكة قنوات "بي أن" القطرية، خلال شهر رمضان من كل عام.

"مزامير داوود 2" من إعداد وتقديم الزميل رضوان حسين، ومسؤول وإشراف رشيد فضيل، تتابعونها سهرة الخميس 21:20 على شاشة "الشروق نيوز" وتعاد يوم الجمعة الساعة 14:00 على "الشروق تي في".