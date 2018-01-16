ينتظر أن يعود جيلالي خلاص إلى الساحة الأدبية برواية جديدة عن منشورات القصبة بعنوان"زمن الغربان" بعدما كان منتظرا صدورها في معرض الكتاب الفارط تحت عنوان "ليالي بلاد الكسكسي".
الرواية التي يعود بها بعد صاحب "رائحة الكلب" إلى الساحة بعد غياب طويل اختار أن يستشرف بها وضعية ما بعد البترول، حيث تدور أحداث الرواية في عام"2070" ويتوقع صدور الجزء الأول من العمل هذا الشهر، فيما تصدر الأجزاء الثانية والثالثة الصيف المقبل.
اختار جيلالي خلاص السير على خطى واسيني الأعرج وبوعلام صنصال في استشراف الواقع العربي، استنادا إلى الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي للبلدان العربية.
وتدور أحداث الرواية في قالب خيالي في مدينة تعيش زمنيا في عام 2070 أين يصل معدل إنتاج البترول إلى 200 برميل يوميا وتكون بلاد "بركسة" قد حققت المعجزة بإنتاج مليوني برميل في اليوم. بلاد بركسة استنادا إلى أحداث الرواية ستعرف أيضا ثورة ضد الحاكم الذي تربع على العرش مدة 20 عاما في ظل أوضاع تميزت بتردي المعيشة وعجز البلاد عن ضمان قوت أبنائها. تشير أحداث الرواية إلى كون شعب بلاد "بركسة" الذي يصل تعداده إلى 70 مليون نسمة يتوحد في إطار "حركة خبزة" ويطرح انشغالاته في جميع المجالات من الأدب إلى السياسية والاقتصاد، تمتد أحداث الرواية بدخول بلاد بركسة في حرب أهلية إلى حين ظهور" فوسطو" عالم في الكيمياء، يحمل ثلاث جنسيات "الأمريكية، البركسية والإيطالية"، ويعد أحد المرشحين لنيل جائزة نوبل في الكيمياء، إلى بركسة بحثا عن أبيه الطيب عامر وأمه فرانشيسكا، وهي إيطالية الجنسية، وكان والده من مؤسّسي حركة الخبزة. وتتدخل الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا من أجل الضغط على قادة الحركة تتدخل في بلاد بركسة إلى حين تحقيق الانتصار عام 2073
يحاكي جيلالي خلاص في عمله الجديد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للدول النفطية وخاصة انهيار أسعار البترول التي كان لها تأثير مباشر على السياسات الاجتماعية التي تدفع مباشرة إلى انهيار القدرة الشرائية والدفع بالشارع إلى الاحتقان، ومن ثمة انتشار الاحتجاجات الاجتماعية ذات البعد المطلبي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1أحمد راشدي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان أسوان
2الموريكس دور تختار أمل بشوشة لعضوية لجنة تحكيمها لدورة 2018
3التظاهرة أسسها الراحل بن قطاف.. ومن يريد نقلها لا يدرك حقيقة الأمور
4أتمنى تكرار التجربة مع محمد حازورلي في أفلامه القادمة
5أقرأ للكتّاب الشباب.. والأسماء المكرّسة كثيرا ما نفخها الإعلام
Français English
الرأي
جعفر الكناني
لماذا فشلت خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج؟
حبيب راشدين
تخاريف ماكرون عن "ربيع" جديد قادم
جمال لعلامي
"الحرّاقة" وشراء الموت!
حسين لقرع
إسبانيا.. الجزائر و"الحراقة"
جعفر الكناني
إيران تنهب ثروات العراق لتمويل مشاريعها التوسعية
سليم قلالة
نتفق كأفراد.. نختلف كمجتمع!
معلومي ياسين
صراع رياضي أبدي
عبد الناصر
يدير العالم من سرير نومه!
محمد سليم قلالة
دلالات مستقبلية لِحراك المآزر البيضاء...
عمار يزلي
مقامة تأخير الزمان..
الفيديو
فرنسا تحارب المفكر الإسلامي طارق رمضان.. جنسيا..!
البرلمان على هامش الساحة الإجتماعية والسياسية الملتهبة
إسماعيل هنية إرهابي؟.. يا للعار يا للعار..!
رياض محرز.. اللاعب الأسير داخل أسوار قلعة ليستر سيتي..!
الغاز الجزائري.. مادة للصراع الأمريكي الروسي..!
استمرار توقيف 56 متهماً بالفساد ومبالغ التسويات 100 مليار دولار
احتجاجات في كل مكان.. 2018: بداية صعبة..!
عداء قديم بين عون وبري يهدد بإشعال فتيل التوتر الطائفي في لبنان
أنجلينا جولي تصطحب ابنتيها للأردن للقاء اللاجئين السوريين
هل تجاوز الإيراني أمير الموسوي حدوده الدبلوماسية في الجزائر؟!
يقتفي أثر واسيني الأعرج وبوعلام صنصال في رواية تصدر نهاية الشهر
جيلالي خلاص يستشرف واقع ما بعد النفط في "زمن الغربان"
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
ينتظر أن يعود جيلالي خلاص إلى الساحة الأدبية برواية جديدة عن منشورات القصبة بعنوان"زمن الغربان" بعدما كان منتظرا صدورها في معرض الكتاب الفارط تحت عنوان "ليالي بلاد الكسكسي".
تغطيات ذات صلة
جيلالي خلاص يستشرف واقع ما بعد النفط في "زمن الغربان"
أقرأ للكتّاب الشباب.. والأسماء المكرّسة كثيرا ما نفخها الإعلام
الموريكس دور تختار أمل بشوشة لعضوية لجنة تحكيمها لدورة 2018
أتمنى تكرار التجربة مع محمد حازورلي في أفلامه القادمة
التظاهرة أسسها الراحل بن قطاف.. ومن يريد نقلها لا يدرك حقيقة الأمور
الرواية التي يعود بها بعد صاحب "رائحة الكلب" إلى الساحة بعد غياب طويل اختار أن يستشرف بها وضعية ما بعد البترول، حيث تدور أحداث الرواية في عام"2070" ويتوقع صدور الجزء الأول من العمل هذا الشهر، فيما تصدر الأجزاء الثانية والثالثة الصيف المقبل.
اختار جيلالي خلاص السير على خطى واسيني الأعرج وبوعلام صنصال في استشراف الواقع العربي، استنادا إلى الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي للبلدان العربية.
وتدور أحداث الرواية في قالب خيالي في مدينة تعيش زمنيا في عام 2070 أين يصل معدل إنتاج البترول إلى 200 برميل يوميا وتكون بلاد "بركسة" قد حققت المعجزة بإنتاج مليوني برميل في اليوم. بلاد بركسة استنادا إلى أحداث الرواية ستعرف أيضا ثورة ضد الحاكم الذي تربع على العرش مدة 20 عاما في ظل أوضاع تميزت بتردي المعيشة وعجز البلاد عن ضمان قوت أبنائها. تشير أحداث الرواية إلى كون شعب بلاد "بركسة" الذي يصل تعداده إلى 70 مليون نسمة يتوحد في إطار "حركة خبزة" ويطرح انشغالاته في جميع المجالات من الأدب إلى السياسية والاقتصاد، تمتد أحداث الرواية بدخول بلاد بركسة في حرب أهلية إلى حين ظهور" فوسطو" عالم في الكيمياء، يحمل ثلاث جنسيات "الأمريكية، البركسية والإيطالية"، ويعد أحد المرشحين لنيل جائزة نوبل في الكيمياء، إلى بركسة بحثا عن أبيه الطيب عامر وأمه فرانشيسكا، وهي إيطالية الجنسية، وكان والده من مؤسّسي حركة الخبزة. وتتدخل الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا من أجل الضغط على قادة الحركة تتدخل في بلاد بركسة إلى حين تحقيق الانتصار عام 2073
يحاكي جيلالي خلاص في عمله الجديد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للدول النفطية وخاصة انهيار أسعار البترول التي كان لها تأثير مباشر على السياسات الاجتماعية التي تدفع مباشرة إلى انهيار القدرة الشرائية والدفع بالشارع إلى الاحتقان، ومن ثمة انتشار الاحتجاجات الاجتماعية ذات البعد المطلبي.