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تسمم 15 موظفا بمستشفى في البويرة
علمت "الشروق" من مصادر محلية بإصابة ما يقارب 15 عاملا وموظفا بمستشفى بشيري محمد ببلدية عين بسام غرب البويرة بتسمم غذائي، جراء تناولهم وجبة الغداء المكونة من بيض وحساء، حيث تم التكفل بالمصابين بنفس المستشفى دون تسجيل حالات خطيرة، فيما حصرت مديرية الصحة بالولاية عدد المصابين في 5 حالات من العمال فقط مع فتحها تحقيقا في الحادثة.
واستنادا إلى رواية المصادر التي أوردت الخبر، فإن حالات التسمم المسجلة مست فقط عمال وموظفي المستشفى منهم 7 ممرضين وطبيبين، دون تسجيل إصابة أي أحد من المرضى المتكفل بهم داخل المستشفى، وقد ظهرت على المصابين أعراض التسمم من تقيؤ ومغص في البطن وكذا غثيان مباشرة بعد تناولهم لوجبة الغداء المشكلة حسب مصادرنا من بيض وحساء، حيث يشتبه في تسبب مادة البيض في التسمم، وقد تم التكفل بهم بنفس المستشفى دون تسجيل حالات خطيرة بينهم، لتؤكد منظمة حماية المستهلك صحة الخبر وإصابة 15 شخصا بالتسمم منهم ممرضون وأطباء وسائقون.
أما مديرية الصحة بالولاية وحسب المكلفة بالإعلام بها فقد حصرت عدد المصابين بالتسمم في 5 حالات من بين العمال فقط، حيث تم التكفل بهم مباشرة وكل حالاتهم لا تدعو إلى القلق، مؤكدة على فتح مصالحها لتحقيق حول الحادثة مع إجراء كل التحاليل اللازمة لمعرفة الأسباب الحقيقية للتسمم.
عائشة - الجزائر2018/02/04 على 06:531
لماذا يأكلون الطعام المخصص للمرضى فهو ليس من حقهم ؟