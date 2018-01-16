احتال على العشرات من الضحايا في ظرف وجيز ضبط مصاحف مدنّسة داخل مسكن شيخ مشعوذ في معسكر!

تمكنت، قبل أيام، عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر من توقيف شخص في السبعينات من العمر بعد تورطه في جريمة تدنيس المصحف الشريف والنصب والاحتيال على مواطنين مع امتهان العرافة وممارسة الشعوذة.

العملية جاءت بحسب مصادر "الشروق"، إثر استغلال معلومات تلقتها عناصر الفرقة حول نشاط المشتبه فيه في النصب والاحتيال على مواطنين، وامتهان العرافة وممارسة الشعوذة وتدنيسه للمصحف الشريف، لتنفذ عناصر الفرقة عملية تفتيش لمسكنه العائلي، مكنت من حجز وسائل ومعدات كان يستعملها في الشعوذة، إضافة إلى مصاحف مدنسة ومجموعة من الأعشاب والأتربة ومبلغ مالي من عائدات هذا النشاط، كما تم تسجيل شكاوى مجموعة من المواطنين، ضحايا النصب والاحتيال من طرف المشتبه فيه ليتم توقيفه واقتياده لمقر الفرقة ومباشرة التحقيق معه بعد الاستماع إلى أقوال ضحاياه، ثم استكملت إجراءات التحقيق معه وأنجز في حقه إجراء قضائي وقدم أمام العدالة لمحاكمته.