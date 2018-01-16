استشهد شاب فلسطيني، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات خلال اقتحام الجنود لقرية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأصيب الشاب الفلسطيني أحمد أبو عبيد (19 عاماً)، في رأسه خلال اقتحام جيش الاحتلال لقرية برقين في شمال الضفة، حسب الوزارة.
وأفاد جيش الاحتلال، أنه كان يبحث عن شخص يشتبه بأنه قتل حاخاماً شهر جانفي الفائت، لكنه لم يعلق على استشهاد الشاب الفلسطيني.
وقتل رازييل شيفاه (35 عاماً) في التاسع من جانفي الماضي فيما كان يقود سيارته قرب مستوطنة هافات جلعاد حيث يقيم.
ويشن جيش الاحتلال مذاك حملة ملاحقة كثيفة بحثاً عن المشتبه بقتله ويدعى أحمد جرار (22 عاماً).
والأخير نجل ناصر جرار القيادي في حركة حماس والذي قتلته قوات الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية بين العامين 2000 و2005.
ولم يوضح الجيش ما اذا كان تمكن من اعتقاله خلال عملية الاقتحام السبت.
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
أ ف ب - الشروق أونلاين
استشهد شاب فلسطيني، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات خلال اقتحام الجنود لقرية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
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وأصيب الشاب الفلسطيني أحمد أبو عبيد (19 عاماً)، في رأسه خلال اقتحام جيش الاحتلال لقرية برقين في شمال الضفة، حسب الوزارة.
وأفاد جيش الاحتلال، أنه كان يبحث عن شخص يشتبه بأنه قتل حاخاماً شهر جانفي الفائت، لكنه لم يعلق على استشهاد الشاب الفلسطيني.
وقتل رازييل شيفاه (35 عاماً) في التاسع من جانفي الماضي فيما كان يقود سيارته قرب مستوطنة هافات جلعاد حيث يقيم.
ويشن جيش الاحتلال مذاك حملة ملاحقة كثيفة بحثاً عن المشتبه بقتله ويدعى أحمد جرار (22 عاماً).
والأخير نجل ناصر جرار القيادي في حركة حماس والذي قتلته قوات الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية بين العامين 2000 و2005.
ولم يوضح الجيش ما اذا كان تمكن من اعتقاله خلال عملية الاقتحام السبت.