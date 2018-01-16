يتضمن توجيهات حول عمله الوزارة تفرج عن "دليل الإمام"

أعلن محمد عيسى وزير الشؤون الدينية، الأحد، إصدار "دليل الإمام" والذي يتضمن توجيهات تخص مهمته في الإشراف على المسجد.

وجاء في منشور للوزير عبر صفحته بموقع "فايسبوك"، أنه "بعد صدور الدليل الوطني لخطب الجمعة ها هي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تضع تحت تصرُّف السادة أئمة المساجد دليلَ الإمام ليكون وثيقة توجيهية إضافية لأداءئِه".

وجاء الكتيب المنشور على موقع الوزارة الرسمي في 36 صفحة وأعدته مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني حسب الوزير.

وتضمن الكتيب التوجيهي الذي أعدته مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني، أربعة فصول يخص الأول أسس النشاط المسجدي ثم دعائم النشاط المسجدي ومخطط النشاط المسجدي ووسائل نجاحه وأخيرا وسائل نجاح الإمام في عمله.

.