أعرب الممثل الفكاهي الشاب، محمد خساني، عن فخره الكبير بتقمصه شخصية "فتيحة تاع الحمري" ضمن مختلف البرامج الكوميدية التي عرضت على القنوات الخاصة، معتبرا هذا الدور الأفضل بالنسبة إليه من بين جميع الشخصيات التي لعبها في أعماله الفنية.
محمد خساني الذي عرفه المشاهد في البرنامج السياسي الساخر "جرنان القوسطو" أو "ناس السطح" خلال المواسم الرمضانية السابقة، قال خلال استضافته في حصة "بعيدا عن السياسة" عبر شاشة "الشروق العامة": "هناك عديد الممثلين من جيلي أحترمهم كثيرا على غرار زملائي نسيم حدوش، كمال عبدات، نبيل عسلي، ديزاد جوكر وأنس تينا، لكن في بعض الأشياء أرى نفسي أحسن منهم، أنا أفضل ممثل في الجزائر من جيلي ومتأكد من ذلك".
وعن تشبيه أدائه بالتهريج، أوضح ابن الباهية وهران: "لست مهرجا أنا فنان كوميدي من الطراز العالي ولدي كفاءة، الذي يستطيع جمع أكثر من 3000 متفرج على ركح المسرح في "الوان مان شو" ويضحكهم طيلة ساعة ونصف بعيدا عن كاميرات التلفزيون فهذا فنان لا يستهان به".
لست عارا على وهران.. وهذه حقيقة شخصية "أبو عبيدة"!
في السياق ذاته، كشف "باندي" أن تقمصه لدور "أبوعبيدة" في "جرنان القوسطو" كان الهدف منه التطرق لأولئك الأشخاص الذين يشوهون الإسلام يوميا في مجتمعنا بارتدائهم عباءة وطاقية وظهورهم باللحية حتى ينصبوا على الناس ويكسبوا ثقتهم، وأضاف يقول: "بالحديث عن شخصية "فتيحة تع الحمري" فهي تحكي عن جيل قديم لجداتنا اللواتي عشن الثورة والإرهاب ومختلف مصاعب الحياة وبات حديثهن كله ضحكا، بصراحة فخور بتقمصي هذا الدور وهو الأفضل بالنسبة لي من بين جميع الأدوار التي لعبتها، أفرح عندما ينادونني المارة في الطريق باسم فتيحة وأرى فيهم حبهم لهذه الشخصية، ما يعاب علي أني لا أجمع الأموال، سامحني الله أنا مبذر يمكن أن أصرف من 100 إلى 200 مليون سنتيم في 20 يوما فقط وهذا غير معقول، المشكل أيضا أن العديد من المنتجين لم يدفعوا أجورنا ولا نعلم متى سنتقاضاها".
هذا، ورد خساني على الاتهامات الموجهة إليه بسبب تقمصه الأدوار الأنثوية، ووصفه من طرف بعض الجهات بـ"العار" على "الوهرانيين"، حيث قال في هذا الصدد: "معظم أصدقائي مغنين وأتشرف بهم، لست عارا على وهران، ومن قال ذلك ليس وهرانيا ولا يعرف أهل الباهية مع أني لست جهويا، أنا جزائري قبل كل شيء هؤلاء الناس معقدون ويكرهون الناجحين، هم يختبئون وراء الفايسبوك ويشتمون عبر صفحاته وهذا ليس مقياسا".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1أنا أفضل ممثل في الجزائر.. أفرح بمناداتي "فتيحة".. وأصرف 200 مليون في الشهر!
2سعاد عسلة تقدم "اللمة" بقاعة ابن زيدون
3الموت يغيّب الناقد أحمد شريبط بعد صراع لسنوات مع القصور الكلوي
4قوافل كاستينغ "ألحان وشباب 8" في هذه الولايات
5يجب مراجعة المفاهيم التي ينتجها الغرب وتستوردها النخب الإعلامية
Français English
الرأي
عثمان سعدي
المدّاحون وكيف استقبلوا الاحتلال الفرنسي وبخاصة ببلاد القبائل
رمضان حملات
إلى المتقاعدين من أبناء الجيش الوطني الشعبي
جمال لعلامي
دبروا راسكم!
محمد حمادي
نحن أفضل من هولندا؟!
جعفر الكناني
لماذا فشلت خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج؟
حبيب راشدين
تخاريف ماكرون عن "ربيع" جديد قادم
جمال لعلامي
"الحرّاقة" وشراء الموت!
حسين لقرع
إسبانيا.. الجزائر و"الحراقة"
جعفر الكناني
إيران تنهب ثروات العراق لتمويل مشاريعها التوسعية
سليم قلالة
نتفق كأفراد.. نختلف كمجتمع!
الفيديو
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
10 قتلى في شهرين.. من يطلق الرصاص على الجزائريين في مرسيليا؟!
فرنسا تحارب المفكر الإسلامي طارق رمضان.. جنسيا..!
البرلمان على هامش الساحة الإجتماعية والسياسية الملتهبة
إسماعيل هنية إرهابي؟.. يا للعار يا للعار..!
رياض محرز.. اللاعب الأسير داخل أسوار قلعة ليستر سيتي..!
الغاز الجزائري.. مادة للصراع الأمريكي الروسي..!
استمرار توقيف 56 متهماً بالفساد ومبالغ التسويات 100 مليار دولار
احتجاجات في كل مكان.. 2018: بداية صعبة..!
عداء قديم بين عون وبري يهدد بإشعال فتيل التوتر الطائفي في لبنان
الفنان الكوميدي محمد خساني في حوار مثير على "الشروقTV":
أنا أفضل ممثل في الجزائر.. أفرح بمناداتي "فتيحة".. وأصرف 200 مليون في الشهر!
حسام. ف
صحافي بجريدة الشروق اليومي
أعرب الممثل الفكاهي الشاب، محمد خساني، عن فخره الكبير بتقمصه شخصية "فتيحة تاع الحمري" ضمن مختلف البرامج الكوميدية التي عرضت على القنوات الخاصة، معتبرا هذا الدور الأفضل بالنسبة إليه من بين جميع الشخصيات التي لعبها في أعماله الفنية.
تغطيات ذات صلة
سوريا والهجرة وداعش الأكثر مبيعا في معرض باريس
يجب مراجعة المفاهيم التي ينتجها الغرب وتستوردها النخب الإعلامية
الموت يغيّب الناقد أحمد شريبط بعد صراع لسنوات مع القصور الكلوي
أنا أفضل ممثل في الجزائر.. أفرح بمناداتي "فتيحة".. وأصرف 200 مليون في الشهر!
قوافل كاستينغ "ألحان وشباب 8" في هذه الولايات
محمد خساني الذي عرفه المشاهد في البرنامج السياسي الساخر "جرنان القوسطو" أو "ناس السطح" خلال المواسم الرمضانية السابقة، قال خلال استضافته في حصة "بعيدا عن السياسة" عبر شاشة "الشروق العامة": "هناك عديد الممثلين من جيلي أحترمهم كثيرا على غرار زملائي نسيم حدوش، كمال عبدات، نبيل عسلي، ديزاد جوكر وأنس تينا، لكن في بعض الأشياء أرى نفسي أحسن منهم، أنا أفضل ممثل في الجزائر من جيلي ومتأكد من ذلك".
وعن تشبيه أدائه بالتهريج، أوضح ابن الباهية وهران: "لست مهرجا أنا فنان كوميدي من الطراز العالي ولدي كفاءة، الذي يستطيع جمع أكثر من 3000 متفرج على ركح المسرح في "الوان مان شو" ويضحكهم طيلة ساعة ونصف بعيدا عن كاميرات التلفزيون فهذا فنان لا يستهان به".
لست عارا على وهران.. وهذه حقيقة شخصية "أبو عبيدة"!
في السياق ذاته، كشف "باندي" أن تقمصه لدور "أبوعبيدة" في "جرنان القوسطو" كان الهدف منه التطرق لأولئك الأشخاص الذين يشوهون الإسلام يوميا في مجتمعنا بارتدائهم عباءة وطاقية وظهورهم باللحية حتى ينصبوا على الناس ويكسبوا ثقتهم، وأضاف يقول: "بالحديث عن شخصية "فتيحة تع الحمري" فهي تحكي عن جيل قديم لجداتنا اللواتي عشن الثورة والإرهاب ومختلف مصاعب الحياة وبات حديثهن كله ضحكا، بصراحة فخور بتقمصي هذا الدور وهو الأفضل بالنسبة لي من بين جميع الأدوار التي لعبتها، أفرح عندما ينادونني المارة في الطريق باسم فتيحة وأرى فيهم حبهم لهذه الشخصية، ما يعاب علي أني لا أجمع الأموال، سامحني الله أنا مبذر يمكن أن أصرف من 100 إلى 200 مليون سنتيم في 20 يوما فقط وهذا غير معقول، المشكل أيضا أن العديد من المنتجين لم يدفعوا أجورنا ولا نعلم متى سنتقاضاها".
هذا، ورد خساني على الاتهامات الموجهة إليه بسبب تقمصه الأدوار الأنثوية، ووصفه من طرف بعض الجهات بـ"العار" على "الوهرانيين"، حيث قال في هذا الصدد: "معظم أصدقائي مغنين وأتشرف بهم، لست عارا على وهران، ومن قال ذلك ليس وهرانيا ولا يعرف أهل الباهية مع أني لست جهويا، أنا جزائري قبل كل شيء هؤلاء الناس معقدون ويكرهون الناجحين، هم يختبئون وراء الفايسبوك ويشتمون عبر صفحاته وهذا ليس مقياسا".