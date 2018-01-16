تمكن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من الإطاحة بعصابة متورطة في قضية النصب والاحتيال، حيازة أدوات مواد معدة لصناعة، تقليد وتزوير النقود، تتراوح أعمارهم ما بين 38 و50 سنة.
العملية جاءت إثر معلومات مؤكدة واردة إلى فصيلة الأبحاث مفادها وجود عصابة على متن مركبة سياحية وسط مدينة بجاية يقومون بترويج أوراق نقدية مزورة بالعملة الأجنبية "أورو"، على إثرها تم تشكيل دورية من أفراد فصيلة الأبحاث والتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف أفراد العصابة وتفتيشهم وكذا المركبة، أين تم العثور بداخلها على أدوات ومواد معدة لصناعة، تقليد وتزوير النقود، ورقة نقدية من فئة 50 أورو مصبوغة بمادة سوداء اللون، ورقتين عادية مقصوصة على حجم ورقة نقدية فئة 100ى أورو مصبوغة بلون رمادي، بعد التحقيق مع أفراد العصابة صرحوا بأنهم ينتهجون أسلوب إجرامي يرتكز على عدة مراحل باستعمال المواد المحجوزة للنصب والاحتيال على الضحايا، كما تم تمديد الاختصاص إلى ولايات أخرى مجاورة، أين تم توقيف وحجز معدات وأدوات تستعمل في عملية النصب والاحتيال وتقديم الأطراف أمام الجهات القضائية.
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الدرك يطيح بعصابة توزر النقود
توفيق. ب
تمكن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من الإطاحة بعصابة متورطة في قضية النصب والاحتيال، حيازة أدوات مواد معدة لصناعة، تقليد وتزوير النقود، تتراوح أعمارهم ما بين 38 و50 سنة.
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العملية جاءت إثر معلومات مؤكدة واردة إلى فصيلة الأبحاث مفادها وجود عصابة على متن مركبة سياحية وسط مدينة بجاية يقومون بترويج أوراق نقدية مزورة بالعملة الأجنبية "أورو"، على إثرها تم تشكيل دورية من أفراد فصيلة الأبحاث والتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف أفراد العصابة وتفتيشهم وكذا المركبة، أين تم العثور بداخلها على أدوات ومواد معدة لصناعة، تقليد وتزوير النقود، ورقة نقدية من فئة 50 أورو مصبوغة بمادة سوداء اللون، ورقتين عادية مقصوصة على حجم ورقة نقدية فئة 100ى أورو مصبوغة بلون رمادي، بعد التحقيق مع أفراد العصابة صرحوا بأنهم ينتهجون أسلوب إجرامي يرتكز على عدة مراحل باستعمال المواد المحجوزة للنصب والاحتيال على الضحايا، كما تم تمديد الاختصاص إلى ولايات أخرى مجاورة، أين تم توقيف وحجز معدات وأدوات تستعمل في عملية النصب والاحتيال وتقديم الأطراف أمام الجهات القضائية.