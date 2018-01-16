وزير الداخلية: تعليمات للشرطة بعدم استخدام القوة

أكد وزير الداخلية نور الدين بدوي، أن أفراد الشرطة توجه لهم تعليمات صارمة بعدم استخدام القوة في التعامل مع المظاهرات إلا في الحالات القصوى.

وجاء ذلك في رد منه على سؤال كتابي للنائب عن التحالف من أجل العدالة والنهضة والبناء مسعود عمراوي بشان حرية ممارسة الحق النقابي بعد تفريق مسيرة للنقابيين في 25 نوفمبر الماضي بحي المعدومين بالعاصمة.

وحسب بدوي فإنه اعتبارا للتسجيل الدوري للعديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي تتم دون ترخيص مسبق فإن مصالح الأمن تقوم بتفريق المتظاهرين وفقا للقانون عن طريق الحوار بدرجة أولى وهذا ما يفسر وقوع العديد من الإصابات في صفوف أعوان الشرطة".

وأضاف أن أعوان الشرطة "توجه لهم تعليمات صارمة بعدم اللجوء إلى القوة إلا في الحالات القصوى".

ووفق الوزير "حرية ممارسة العمل النقابي ليست بالمطلقة، وإنما هي مبدأ دستوري تضبط سيره قواعد وأحكام قانونية في إطار دولة القانون وممارسة حق التظاهر مرتبط باحترام الطابع السلمي له".