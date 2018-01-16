الزوج لجأ إلى الشاحنة في غياب سيارة إسعاف وفاة رضيع بعد ولادته على متن "هربين" بسوق أهراس

تقدم مواطن من سوق أهراس بشكوى لدى القضاء، ضد مسؤولين في قطاع الصحة ببلديتي بير بوحوش وسدراتة، عقب وفاة ابنه ساعات بعد ولادته، وتعرض زوجته لمضاعفات عرضت حياتها للخطر. وقدم السيد محمد معتوب الشكوى لوكيل الجمهورية لدى محكمة سدراتة، متهما المشتكى منهم بالإهمال.

وكانت السيدة معتوب حاملا بتوأم، وحين جاءها المخاض، نقلها زوجها إلى العيادة متعددة الخدمات ببير بوحوش، أين طلب منه تحويلها إلى مستشفى آخر، ولغياب سيارة إسعاف اضطر الزوج إلى نقلها على متن شاحنة من نوع "هربين" إلى مستشفى سدراتة. وفي الطريق وضعت أحد المولودين، وهو الذي توفي لاحقا بسبب الظروف غير المناسبة التي ولد بها، حيث كانت الولادة على متن شاحنة. فيما وضعت السيدة مولودها الثاني بمستشفى سدراتة، وتعرضت لمضاعفات خطيرة جسدية ونفسية، عرضت حياتها للخطر بسبب ظروف نقلها وولادتها على متن الشاحنة. وطالب الزوج بفتح تحقيق في الواقعة، ومعاقبة المتسببين فيها.

وذكر في اتصال مع "الشروق" أن مصالح الأمن استمعت لأقواله وأشخاص آخرين.

من جهته، قال مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية زكريا عسال، إن الاتهامات التي وجهها السيد معتوب لا أساس لها من الصحة. وإن عيادة بير بوحوش تتوفر على سيارة إسعاف، وأربعة سائقين يعملون بالتناوب. وأضاف عسال في اتصال مع "الشروق" أن المسؤولية الكاملة فيما حدث يتحملها زوج الحامل الذي خاطر، حسبه، بحياة زوجته ونقلها على متن شاحنة، "بعد أن طلب من الطاقم الطبي أن يرافقه ممرض إلى منزله لمعاينة زوجته وهو ما رفضه القائمون على المؤسسة الاستشفائية طبقا للقانون"، مضيفا أن المشتكي لم يحضر زوجته للمؤسسة قبل الحادثة.

وتبقى التحقيقات وحدها كفيلة بتحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذه الواقعة التي يتبادل فيها الطرفان التهم.